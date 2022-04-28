Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.04
72,70
76,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-директор фирмы «Ротекс-с» выплатил почти 600 млн рублей налогов. И остался на свободе

Экс-директор фирмы «Ротекс-с» выплатил почти 600 млн рублей налогов. И остался на свободе
Иллюстрация: pixabay.com

Предприниматель полностью возместил ущерб по неуплате налогов и избежал уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

#НОВОСТИ

С апреля 2014 по март 2016 года бизнесмен включал в налоговые декларации ложные сведения. Они касались НДС, расходов и исчисленного налога. 

Следователи раскрыли схему предпринимателя, после чего завели в отношении него уголовное дело.

Однако бизнесмен решил выплатить долг, чтобы не лишаться свободы. Поэтому он полностью погасил налоговую задолженность своей фирмы, которая составила более 388 млн рублей. Выплатил он также пени и штрафы на сумму более 206 млн.

В результате уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено.

Отметим, за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере бизнесмену грозило до 6 лет лишения свободы.

Ранее DK.RU писал, что гендиректора ООО «РосДорСтрой» подозревают в неуплате налогов на полмиллиарда рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Больше половины опрошенных жителей Красноярского края думают о переездеБольше половины опрошенных жителей Красноярского края думают о переезде
  • УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублейУСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
  • Полпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир ШаешниковПолпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир Шаешников
  • Красноярск ожидает потепление и дождиКрасноярск ожидает потепление и дожди
  • В Красноярском крае разместят межконтинентальные ракеты «Сармат»В Красноярском крае разместят межконтинентальные ракеты «Сармат»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.