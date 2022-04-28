Экс-директор фирмы «Ротекс-с» выплатил почти 600 млн рублей налогов. И остался на свободе

Предприниматель полностью возместил ущерб по неуплате налогов и избежал уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

С апреля 2014 по март 2016 года бизнесмен включал в налоговые декларации ложные сведения. Они касались НДС, расходов и исчисленного налога.

Следователи раскрыли схему предпринимателя, после чего завели в отношении него уголовное дело.

Однако бизнесмен решил выплатить долг, чтобы не лишаться свободы. Поэтому он полностью погасил налоговую задолженность своей фирмы, которая составила более 388 млн рублей. Выплатил он также пени и штрафы на сумму более 206 млн.

В результате уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено.

Отметим, за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере бизнесмену грозило до 6 лет лишения свободы.

Ранее DK.RU писал, что гендиректора ООО «РосДорСтрой» подозревают в неуплате налогов на полмиллиарда рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

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