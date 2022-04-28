Красноярцы жалуются на отмену интернет-заказов со стороны продавцов
Красноярцы стали чаще отправлять жалобы в Роспотребнадзор на отмену интернет-заказов. В марте зарегистрировано 28 таких обращений. В надзорном ведомстве пояснили: действия продавцов незаконны.
Красноярцы заявляют: оформляют заказ, ждут несколько дней, и в итоге фирма отказывается предоставить товар.
Так, один из жителей города рассказал, что оформил покупку на сайте компании «М.Видео». Заказ оплатил. Однако через неделю ему пришло сообщение о том, что товара нет в наличии, поэтому заказ не может быть исполнен.
В Роспотребнадзоре пояснили, что действие продавца в этом случае противоречат требованиям ст. 310 Гражданского кодекса РФ, которая не допускает отказ от исполнения обязательств по договору со стороны продавцы.
«Поэтому такие обстоятельства как технический сбой или отсутствие товара не являются причиной отказа передать товар потребителю», — отметили в надзорном ведомстве.
Там пояснили, что при дистанционной торговле обязательства продавца по передаче товара возникают с того момента, как он получил от потребителя сообщение о намерении заключить договор розничной купли-продажи.
Если заказ в интернете получил статус оформленного, продавец выслал номер заказа, то товар должен быть предоставлен покупателю в любом случае. Если этого не происходит, потребитель вправе обратиться в суд.
Ранее DK.RU сообщал о том, что в Красноярском крае стали реже покупать одежду, мебель и ходить в кино. Количество транзакций в магазинах мебели сократилось в 2,4 раза. Одежду стали покупать в 2,2 раза реже, спрос на спорттовары сократился ровно вдвое.
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