Пост сдал — пост принял

С марта 2022 года две крупные соцсети обновили в России статус: Тверской суд Москвы запретил их работу с формулировкой «за экстремизм».

Площадки-Волан-де-Морты, названия которых сегодня произносить нельзя, долгое время были для бизнеса местом встречи с клиентами и партнерами. Как компании, власть и блогеры будут строить свои коммуникации — об этом экспертный опрос «ДК».

Дмитрий Болотов,

руководитель коммуникационного центра компании «Командор»:

— Закрытие площадок, в раскрутку которых годами вкладывались усилия и финансы, конечно, ни для кого не проходит легко. Вообще, потеря любого эффективного канала коммуникаций — это проблема. Но в самом начале резкого изменения политической ситуации уже было понятно, что информационное пространство тоже сильно изменится. Поэтому мы с особым вниманием следили за миграцией аудитории.

Это единственный возможный сегодня стратегический путь — идти за целевой аудиторией, потому что ее предпочтения в новой реальности еще только формируются. Привлекать и растить аудиторию с нуля всегда сложнее и дороже, поэтому на новых площадках у нас тактика достаточно осторожная: идем путем экспериментов, оценивая эффективность, перераспределяя ресурсы.

Татьяна Мостовская,

директор салона активной моды Meeting Net:

— Закрытие привычных коммуникационных платформ вызвало смешанные чувства. С одной стороны, сожаление: бизнес лишился понятного инструмента взаимодействия с аудиторией, в развитие которого за годы работы было вложено несколько сот тысяч рублей. Но было и другое чувство — облегчение. Нет площадок — нет и бесконечной гонки регулярных постов, сторис, создания контента, запуска рекламы, изучения трендов и новых алгоритмов. Выдерживать это было не так уж и просто, мы хоть и видели отдачу, но порядком подустали. Переход в новые соцсети — выбрали Телеграм и ВК — идет достаточно сложно: клиенты не спешат переходить за нами. И это хорошо иллюстрирует тенденцию последних лет в соцсетях: новые клиенты предпочитают не подписываться на аккаунт, а сохранить в закладки конкретный пост, чтобы при необходимости вернуться за информацией и покупками.

Текущий момент — своего рода «обнуление». Вся масса ринувшихся на новые площадки бизнесов в большинстве своем оказалась в равных условиях, и это хорошее время для старта. Ставим целью расширить нашу аудиторию и привлечь подписчиков на новые площадки. Новая реальность заставила вспомнить когда-то хорошо знакомые инструменты коммуникации. Вернулись к офлайн-рекламе, участвовали в «Бизнес-девичнике» «Делового квартала», хотим реанимировать доковидный проект встреч с интересными людьми на базе нашего магазина. Рассматриваем возможности рекламы в журналах, распространения листовок и печатных каталогов. Конечно, держим фокус и на онлайне, изучаем возможности ВК и Телеграма. Радуемся, что наш основной канал коммуникации с клиентами, а это обзвон и СМС-рассылка, никуда не делся. База на месте, но главное — мы умеем эффективно с ней работать.

Елена Попенко,

ex-блогер, коуч по сексологии:

— О том, что соцсеть, страницу в которой я развивала девять лет и где набрала 41 тыс. очень лояльных подписчиков, признана в России экстремистской, я, по иронии судьбы, узнала, ведя прямой эфир на этой самой площадке. Прилетел пуш, и пространство, в котором я жила и работала долгое время, начало рушиться у меня на глазах. Состояние шоковое, на грани истерики. Четко помню картинку: я, как в замедленной съемке, иду по своей квартире и понимаю, что все, что меня окружает: квартира, ремонт, вещи, — все это куплено на деньги, заработанные в запрещенной соцсети. Я разрыдалась, прямо как маленький ребенок, с возгласом: «Мама…» В то же время есть и обратная сторона медали. Принятие и признание мысли, что я больше не блогер, позволили выдохнуть. Жизнь в жестких рамках написания постов, выкладывания сторис, изучения алгоритмов соцсети лишает тебя внутренней свободы. И тут вдруг все — нет никаких жестких правил.

Дальнейшей стратегии как таковой сейчас нет вообще. Почему? Потому что все меняется ежедневно и изменится еще не единожды, а значит, работать надо с тем, что есть сегодня. Охваты в запрещенной соцсети упали примерно вполовину. При этом я остаюсь там и взаимодействую с аудиторией, к слову, аудиторией качественной — как минимум, готовой заплатить за VPN и освоить его. Разбираюсь с функционалом «ВКонтакте», куда заходила, только чтобы послушать музыку. Уже создала там группу и провела несколько прямых эфиров. Изучаю аудиторию ВК — пока она мне непонятна. Бессодержательный пост вроде «Доброе утро!» может набрать 7 тыс. лайков, а пост экспертный — всего 30 лайков. Люди в ВК так и пишут: «Зачем вы сюда пришли? У нас тут свои правила — котики и цветочки, а не вот это все…» Понимаю, что эту аудиторию еще предстоит воспитать. Активно развиваю свой канал в Телеграме — уже сформирована концепция, о чем будет эта площадка. Все это позволяет мне предлагать рекламодателям сразу три платформы.

Если говорить о стратегии — то на 100 % уверена, что работа предстоит большая. Последние несколько лет были рутинными, но стабильными, и очень многих, меня в том числе, расслабили. Сейчас время экстрима и быстрых действий.

Антон Кнутарев,

управляющий партнер проекта «Культ колбас»:

— Все, что сейчас можно сказать определенно, — это то, что уровень неопределенности в выстраивании коммуникационной стратегии велик как никогда. Одни верят в то, что прежние и хорошо понятные инструменты в скором времени опять станут доступны — к примеру, компания, признанная сегодня экстремистской, извинится, и все вернется на круги своя. Другие спешно осваивают новые возможности, Телеграм и ВК, но это требует времени на перестройку, обучение и выход на алгоритмы, которые будут приносить результат в количестве и степени вовлеченности аудитории.

Стратегия нашей компании — развивать площадки и возможности, которые не подвержены различным катаклизмам. В первую очередь сайт: работаем сейчас над его запуском. В последние несколько лет предприниматели шли по самому легкому пути развития в диджитал и заводили аккаунт в запрещенной сегодня в России соцсети. У этого подхода было немало плюсов, в первую очередь простота: всего несколько кликов — и твой бизнес представлен в онлайн-среде. Однако сайт компании как был, так и остается отличной возможностью не только быть в онлайне, но и работать на лояльность клиента — например, ресурс одновременно может быть и визиткой бизнеса, и интернет-магазином.

Как и в любое время тектонических сдвигов, сегодня люди все чаще обращаются к базовым ценностям. Большое значение приобретают личные встречи, диалог, готовность идти навстречу, помогать друг другу. Этот тренд напрямую влияет на коммуникации, что отражается и на нашей стратегии. Фокусируемся на лидерах мнений и блогерах со стабильной аудиторией и востребованным контентом. Большую ставку делаем на офлайн-мероприятия, где, что называется, глаза в глаза можно встретиться со своим потенциальным клиентом. Таким, к примеру, было мероприятие «Делового квартала», собравшее порядка 120 гостей. Позитивная атмосфера и подогретое пандемией желание людей общаться стали хорошей площадкой для промоушена нашей торговой марки. Планируем развивать такие форматы и дальше.

Александр Васильев,

директор по маркетингу компании «СМ.СИТИ»:

— В основе коммуникационной стратегии нашей компании — микс различных площадок, офлайна и онлайна. Поэтому закрытие двух каналов из порядка пятнадцати, что мы используем, не стало катастрофой и ситуацией из серии «Все пропало!». Однако не отрицаю и другого: реалии основательно изменились, а значит, важно понять, как действовать в новых обстоятельствах, какие есть варианты, насколько быстро можно перестроиться. Готовых сценариев и однозначных ответов нет — мы, скорее, пытаемся нащупать тренд и на практике подтвердить или опровергнуть ту или иную теорию. К примеру, одна из закрытых сейчас площадок была царством визуала, и это задавало правила создания контента как на самой площадке, так и в соцсетях в целом. С закрытием этого канала и усилением роли Телеграма появился новый тренд — на контент. Глянцевые картинки, конечно, не канули в Лету, но их роль перестала быть столь значительной — у аудитории есть запрос на конкретику и факты.

В большей степени, чем отмена конкретных каналов, на коммуникационную стратегию влияет уход рекламных платформ. Речь в первую очередь о Google, инструменты и каналы которого позволяли делать гораздо большее количество касаний с целевой аудиторией, чем даже социальные сети. Тот же Youtube в России еще работает, но возможности проводить на этой площадке рекламные кампании давно нет. При этом и серьезных потерь в коммуникациях мы не ощутили — люди не перестали потреблять контент, а просто перешли на другие каналы. Поэтому смотрим за тем, куда двигается «ВКонтакте», будет ли эффективен Rutube и какие возможности дает «Яндекс. Дзен». Куда перетечет аудитория и на каком языке там нужно говорить — думать стоит именно об этом.

Алексей Машегов,

начальник управления по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края:

— В коммуникационной стратегии Законодательного Собрания три ключевых направления, каждое из них раскрывают те или иные форматы, публикации, сюжеты, посты, события. Первое — законы принимаются для людей. Качественная законодательная база делает жизнь удобнее и спокойнее. Второе — в своей повседневной деятельности депутаты защищают интересы людей. Третье — Законодательное Собрание — орган общественного контроля, который находится в постоянном взаимодействии с исполнительной властью и делает ее работу более эффективной.

Наша аудитория — жители Красноярского края, огромного региона. В этом своя специфика, которая определяет, с одной стороны, широкий спектр каналов коммуникации — чтобы донести информацию до людей разными способами. С другой стороны, мы опираемся на краевые СМИ, поскольку именно их сигнал — теле-, радио-, печатный — дойдет до отдаленных территорий.

Что касается соцсетей, в январе мы запустили сообщества ЗС в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Как оказалось, свое-временно. 15 февраля создали телеграм-канал «Парламент на Енисее», это весьма эффективный способ оперативно и лаконично информировать о депутатской работе. Наблюдаем за изменениями на Rutube: площадка становится более удобной для размещения контента верифицированными пользователями, думаю, будем работать и на ней.

Ксения Самоцветова,

founder SMM-agency SMC:

— Сейчас в коммуникациях и в информландшафте происходят фундаментальные изменения. Такого не было никогда. Меняется структура потребления информации, структура площадок. На глазах размывается понятие репутации. Достаточно одного неверного действия, чтобы сломать все. Нет больше полутонов. Есть позиция. И даже отсутствие у бренда позиции стало позицией, которая может навсегда изменить отношение аудитории или клиента. Сейчас важны горизонтальные связи с аудиторией. Важно показать, что вы рядом, что вы готовы поддержать клиента потому, что ситуация неопределенности коснулась и вас. Переживать хаос легче не в одиночестве — самоустраниться точно не получится.

Аудитория больше не доверяет платформам и редакциям, а компании не доверяют платформам. Политические факторы обнулили определенность. В ситуации телеграм-экспансии скорость передачи информации будет не главной. Ценность — за авторами, компаниями, экспертами, которые распаковывают смыслы. Маркетинг станет омниканальным. Нужно идти на все площадки, нишевать аудиторию, делать больше контента, давать разные офферы в зависимости от специфики платформ.

Рынок потерял самые рабочие платформы. Восполнить эту цифровую рекламную дыру нечем. Никакие ВК и «Яндекс. Дзен» проблему не решат: просто мало лидов, нет поведенческого паттерна. Чтобы это работало, должно пройти время. Ну и инвестиции — нужны колоссальные инвестиции, чтобы сделать достойные площадки, нужен трендовый маркетинг.

В этой ситуации особенно ценной становится роль личных брендов и экспертного позиционирования. Сокращение маркетинговых бюджетов в пользу реальных «продавцов» уже началось. И эта тенденция будет усиливаться. Личный бренд человека, кроме прямых продаж, становится еще и информационным каналом, через который компания будет говорить с покупателем. Наступят додиджитальные времена: вернется «наружка», радио, эвенты и даже бумажный формат изданий. Самые ценные форматы коммуникаций будущего — это стратегические и перформанс.

Проект подготовила: Наталья Повольнова