Налетай – подешевело: «Аэрофлот» стимулирует внутренний туризм скидками

«Аэрофлот» распродает билеты в пять российских городов со скидкой до 50%. Некоторые из них пригодны для летних путешествий.

Во-первых, Москва и Санкт-Петербург. Билеты из краевого центра туда и обратно от 10 до 15 тыс. рублей в столицу и от 13000 до 17 000 в город на Неве. Причем тариф без багажа еще дешевле.

Слетать на выходные в Иркутск тоже неплохо. Без багажа то можно сделать за 4500 туда и обратно. С багажом за 7 500.

Еще одно направление, которое этим летом может стать топовым – Владивосток. Туда и обратно без багажа обойдется в 10 000 тыс. рублей. С багажом — в 15 000.

Также в списке скидочных полетов есть рейсы в Якутск и Благовещенск.

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