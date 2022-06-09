В Красноярском крае заработала новая система штрафов за огонь в лесах

Размеры взыскания увеличены многократно. Власти рассчитывают, что это сделает людей более внимательными.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличили в 10 раз для физлиц и в два — для юрлиц. Нововведение начало действовать по все стране и Красноярский край не стал исключением.

Как пояснили в правительстве региона, теперь штраф за опасное разжигание костров для граждан составит 15-30 тыс. рублей (ранее минимальный порог наказания был на уровне 1,5 тыс. рублей).

Если же по вине человека произошел лесной пожар, то ему придется заплатить минимум 50 тыс. рублей (ранее 5 тыс.). Если же виновником была компания, то штрафы будут начинаться от 1 млн. рублей (ранее 500 тыс.).

Напомним, что в Красноярском крае по-прежнему действует особый противопожарный режим: ограничено посещение лесов, запрещено жечь костры, мусор и сухую траву, а также проводить другие пожароопасные работы.

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