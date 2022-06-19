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Дожди в Красноярске будут продолжаться всю неделю

Дожди в Красноярске будут продолжаться всю неделю
Иллюстрация: Дзен

На новой рабочей неделе в Красноярске потеплеет, однако в краевом Гидрометцентре обещают осадки практически ежедневно.

#НОВОСТИ

В понедельник в краевом центре днем +23°C, ночью +11°C, облачно с прояснениями, возможен дождь и гроза.

Во вторник днем +24°C, ночью +13°C, возможен дождь и гроза.

В среду днем +27°C, ночью +15°C, без осадков, облачно.

В четверг днем +27°C, ночью +14°C, возможен дождь и гроза.

В пятницу днем +24°C, ночью +15°C, возможен дождь и гроза.

 

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Автор: Петр Савельев
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