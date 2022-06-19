Дожди в Красноярске будут продолжаться всю неделю
На новой рабочей неделе в Красноярске потеплеет, однако в краевом Гидрометцентре обещают осадки практически ежедневно.
В понедельник в краевом центре днем +23°C, ночью +11°C, облачно с прояснениями, возможен дождь и гроза.
Во вторник днем +24°C, ночью +13°C, возможен дождь и гроза.
В среду днем +27°C, ночью +15°C, без осадков, облачно.
В четверг днем +27°C, ночью +14°C, возможен дождь и гроза.
В пятницу днем +24°C, ночью +15°C, возможен дождь и гроза.
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