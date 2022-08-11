На юге Красноярского края в лесах ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в лесах Шушенского района. Все из-за высокого класса пожарной опасности и неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщила единая дежурная диспетчерская служба района.
Режим ЧС в лесах муниципального характера введён постановлением администрации района.
Как сообщил заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра Андрей Бамбуленко, на юге края ожидается повышение температуры до +30 градусов и высокая грозовая активность, что может осложнить обстановку в лесах.
В связи с этим в Шушенский и Ермаковский районы Лесопожарный центр перебросил 38 десантников-пожарных для борьбы с лесными возгораниями.
«Было принято решение о доставке дополнительных сил и средств в районы, попадающие в зону риска. Базироваться специалисты будут на Ермаковском авиаотделении», — отметил Андрей Бамбуленко.
Напомним, в мае текущего гола DK.RU сообщал, что в нескольких районах края огонь уничтожил более 500 домов. Правительство края взяло ситуацию на контроль, пострадавшие от пожаров жители получили материальную помощь. На строительство домов для погорельцев бюджет края выделил 4 млрд рублей.
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