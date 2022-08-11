Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.08
60,38
61,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На юге Красноярского края в лесах ввели режим ЧС

На юге Красноярского края в лесах ввели режим ЧС
Иллюстрация: Фото: pixabay.com. Автор: Ylvers

Режим ЧС ввели в лесах Шушенского района. Все из-за высокого класса пожарной опасности и неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщила единая дежурная диспетчерская служба района.

#НОВОСТИ

Режим ЧС в лесах муниципального характера введён постановлением администрации района.

Как сообщил заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра Андрей Бамбуленко, на юге края ожидается повышение температуры до +30 градусов и высокая грозовая активность, что может осложнить обстановку в лесах.

В связи с этим в Шушенский и Ермаковский районы Лесопожарный центр перебросил 38 десантников-пожарных для борьбы с лесными возгораниями.

«Было принято решение о доставке дополнительных сил и средств в районы, попадающие в зону риска. Базироваться специалисты будут на Ермаковском авиаотделении», — отметил Андрей Бамбуленко.

Напомним, в мае текущего гола DK.RU сообщал, что в нескольких районах края огонь уничтожил более 500 домов. Правительство края взяло ситуацию на контроль, пострадавшие от пожаров жители получили материальную помощь. На строительство домов для погорельцев бюджет края выделил 4 млрд рублей.

Читайте тажке:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в странеANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в стране
  • В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»
  • Berrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзалаBerrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзала
  • В Красноярске на Торгашинской лестнице появились таблички и финишная аркаВ Красноярске на Торгашинской лестнице появились таблички и финишная арка
  • В Красноярске продают участок Дрокинской горыВ Красноярске продают участок Дрокинской горы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.