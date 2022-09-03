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Сбор заявлений на конкурс по выборам мэра Красноярска завершен

Сбор заявлений на конкурс по выборам мэра Красноярска завершен
Иллюстрация: admkrsk.ru

2 сентября Горсовет Красноярска завершил прием заявлений на конкурс по выборам мэра.

#НОВОСТИ

Окончательное число претендентов составило 24 человека. Среди которых 20 мужчин и 4 женщины.

В последнюю минуту документы подали три кандидата: Денис Перик, Валентин Мельников и Светлана Ярлыкова.

Г-н Петрик руководит региональным отделением общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и является первым зампредседателя молодежного парламента края.

Информации о Светлане Ярлыковой и Валентине Мельникове найти не удалось.

Окончательный список кандидатов:

  1. Пашин Михаил Юрьевич
  2. Полковников Алексей Алексеевич
  3. Герич Алексей Анатольевич
  4. Шестаков Александр Михайлович
  5. Аксютенко Алексей Николаевич
  6. Мошенсон Роман Шаломович
  7. Дунаева Анжела Григорьевна
  8. Моисеев Владимир Игоревич
  9. Бухольцев Александр Иванович
  10. Дядичкина Наталья Владимировна
  11. Шаповалов Павел Леонидович
  12. Моисеева Татьяна Юрьевна
  13. Напольских Сергей Андреевич
  14. Васильев Альберт Михайлович
  15. Потылицын Александр Николаевич
  16. Бочаров Егор Валерьевич
  17. Шадрин Александр Александрович
  18. Войцеховский Вадим Николаевич
  19. Ноздрин Святослав Игоревич
  20. Ильюшин Василий Федорович
  21. Логинов Владислав Анатольевич
  22. Перик Денис Валерьевич
  23. Ярлыкова Светлана Викторовна
  24. Мельников Валентин Юрьевич
  25. Степанов Леонид Алексеевич

 

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Автор: Петр Савельев
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