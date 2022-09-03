Сбор заявлений на конкурс по выборам мэра Красноярска завершен
2 сентября Горсовет Красноярска завершил прием заявлений на конкурс по выборам мэра.
Окончательное число претендентов составило 24 человека. Среди которых 20 мужчин и 4 женщины.
В последнюю минуту документы подали три кандидата: Денис Перик, Валентин Мельников и Светлана Ярлыкова.
Г-н Петрик руководит региональным отделением общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и является первым зампредседателя молодежного парламента края.
Информации о Светлане Ярлыковой и Валентине Мельникове найти не удалось.
Окончательный список кандидатов:
- Пашин Михаил Юрьевич
- Полковников Алексей Алексеевич
- Герич Алексей Анатольевич
- Шестаков Александр Михайлович
- Аксютенко Алексей Николаевич
- Мошенсон Роман Шаломович
- Дунаева Анжела Григорьевна
- Моисеев Владимир Игоревич
- Бухольцев Александр Иванович
- Дядичкина Наталья Владимировна
- Шаповалов Павел Леонидович
- Моисеева Татьяна Юрьевна
- Напольских Сергей Андреевич
- Васильев Альберт Михайлович
- Потылицын Александр Николаевич
- Бочаров Егор Валерьевич
- Шадрин Александр Александрович
- Войцеховский Вадим Николаевич
- Ноздрин Святослав Игоревич
- Ильюшин Василий Федорович
- Логинов Владислав Анатольевич
- Перик Денис Валерьевич
- Ярлыкова Светлана Викторовна
- Мельников Валентин Юрьевич
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Степанов Леонид Алексеевич
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