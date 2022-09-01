Один из кандидатов отказался от борьбы за кресло мэра Красноярске

Список желающих поруководить краевой столицей уменьшился на одного кандидата.

По состоянию на 30 августа 2022 с учетом пяти новых претендентов в Красноярском Горсовете находилось 14 заявлений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы краевой столицы.

Однако Леонид Степанов, один из кандидатов, передумал и 31 августа 2022 представил заявление об отказе от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска.

Напомним, что первым желание участвовать в борьбе за кресло главы администрации самого восточного миллионника выразил Михаил Пашин.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября 2022. Сам конкурс пройдет через 8 сентября 2022.

Актуальный на текущий момент список кандидатов:

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