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Один из кандидатов отказался от борьбы за кресло мэра Красноярске

Один из кандидатов отказался от борьбы за кресло мэра Красноярске
Иллюстрация: admkrsk.ru

Список желающих поруководить краевой столицей уменьшился на одного кандидата.

#НОВОСТИ

По состоянию на 30 августа 2022 с учетом пяти новых претендентов в Красноярском Горсовете находилось 14 заявлений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы краевой столицы.

Однако Леонид Степанов, один из кандидатов, передумал и 31 августа 2022 представил заявление об отказе от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска.

Напомним, что первым желание участвовать в борьбе за кресло главы администрации самого восточного миллионника выразил Михаил Пашин.

Прием документов от претендентов на пост главы Красноярска официально стартовал 4 августа 2022. Желающие могут заявить о себе до 2 сентября 2022. Сам конкурс пройдет через 8 сентября 2022.

Актуальный на текущий момент список кандидатов:

  1. Пашин Михаил Юрьевич
  2. Полковников Алексей Алексеевич
  3. Герич Алексей Анатольевич
  4. Шестаков Александр Михайлович
  5. Аксютенко Алексей Николаевич
  6. Мошенсон Роман Шаломович
  7. Дунаева Анжела Григорьевна
  8. Моисеев Владимир Игоревич
  9. Бухольцев Александр Иванович
  10. Дядичкина Наталья Владимировна
  11. Шаповалов Павел Леонидович
  12. Моисеева Татьяна Юрьевна
  13. Напольских Сергей Андреевич

 

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Автор: Петр Савельев
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