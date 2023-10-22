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Красноярск ожидает последняя плюсовая неделя осени

Красноярск ожидает последняя плюсовая неделя осени
Иллюстрация: catalog-photo.ru

Последняя неделя октября порадует плюсовыми температурами, но уже в следующие выходные опустится ниже нуля.

#НОВОСТИ

Как отметили синоптики Гидрометцентра, предстоящая неделя будет переменчивой — так называемые «погодные качели».

В понедельник 23 октября 2023 днем до +14℃, пасмурно, дожди. Ночью до –2℃.

Во вторник днем до +3 ℃, пасмурно, мокрый снег. Ночью до –2℃.

В среду днем до +7 ℃, пасмурно, ливневый мокрый снег. Ночью до –1℃.

В четверг снова потеплеет — днем +14℃, облачно. Ночью до +6℃.

В пятницу днем до +11℃, облачно, возможен слабый дождь. Ночью до –4℃.

В субботу и воскресенье большей частью ясное небо, днем — днем –1℃, ночью до +7℃.

foreca.ru
foreca.ru

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Автор: Петр Савельев
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