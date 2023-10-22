Красноярск ожидает последняя плюсовая неделя осени

Как отметили синоптики Гидрометцентра, предстоящая неделя будет переменчивой — так называемые «погодные качели».

В понедельник 23 октября 2023 днем до +14℃, пасмурно, дожди. Ночью до –2℃.

Во вторник днем до +3 ℃, пасмурно, мокрый снег. Ночью до –2℃.

В среду днем до +7 ℃, пасмурно, ливневый мокрый снег. Ночью до –1℃.

В четверг снова потеплеет — днем +14℃, облачно. Ночью до +6℃.

В пятницу днем до +11℃, облачно, возможен слабый дождь. Ночью до –4℃.

В субботу и воскресенье большей частью ясное небо, днем — днем –1℃, ночью до +7℃.

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Качество, а не количество. Михаил Мишустин попросил изменить подход к поддержке МСП Члены правительства на совещании с премьером рассказали, что цели нацпроекта по развитию МСП выполнены. В компаниях МСП работает почти 30 млн человек, а число предприятий приближается к 6 млн. Новости ДК Екатеринбург