Легенда-перформанс, свадебное застолье, винная живопись: программа «Театральной ночи»`2024

23 марта в Красноярске пройдет «Театральная ночь»: событие, для которого театры города разрабатывают особенные программы. Рассказываем, что ждет зрителей, которые проведут эту ночь в «Пушке».

Ночь с 23...24 марта в Красноярске пройдет под эгидой яркого события «Театральная ночь». К этой дате театры города отходят от привычного репертуара и воплощают лимитированные форматы. DK. RU выяснил, какой будет «Театральная ночь» в «Пушке» — в этом году ей дали чувственное название «Любовь случается».

Старт будет дан в 22:00. На этот раз в специальной программе гостей ждут несколько параллельных событий. На главной сцене пройдет фэшн-шоу, в котором японскую легенду о любви превратили в современный перформанс. На малой сцене организуют читку от артистов театра «Последний выстрел Пушкина». В перерыве можно присоединиться к винной живописи. Заявляют в программе и настоящую свадьбу с гармонистом и застольем. Также в театре обещают заполненную сотней сердец фотолокацию и гастрономическое сопровождение вечера от ресторана итальянской кухни La Famile.

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