Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
91,63
100,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес-дайджест «ДК»: новый министр, громкая фуд-франшиза и культурная весна

Бизнес-дайджест «ДК»: новый министр, громкая фуд-франшиза и культурная весна
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Редакция «Делового квартала» выбрала самые резонансные события недели. Главные новости бизнеса, политики и культуры — в дайджесте «ДК».

#НОВОСТИ

Громкие назначения 

Эта неделя была богата на кадровые новости. Самая важная из них — назначение нового министра строительства и ЖКХ Красноярского края. Им стал Михаил Заскалько, который с 2016 работал в КГКУ «Управление капитального строительства»
 
Андрей Модестов, знаковая для медицинского сообщества края фигура, возглавил минздрав Иркутской области — пока с приставкой и.о. До этого он работал в разных больницах Красноярска и был советником губернатора региона. Последние три года Андрей Модестов возглавлял ГК «Медскан» в Москве.
 
Елена Мироненко, экс-министр культуры Красноярского края, сообщила на этой неделе о том, что стала бизнес-коучем. И рассказала, что преподает в МГИМО.

Новости от красноярских рестораторов

Красноярская гастрономия вновь подтвердила статус одной из сильнейших в России. Сразу 17 заведений города вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT RUSSIA 2024. А Николай Бобров, шеф-повар ресторана Tunguska и бренд-шеф группы BerryWood Family, стал претендентом на победу в спецноминации «Шеф-повар года».
 
На этой же неделе «ДК» рассказал подробности открытия в Красноярске корейского стритфуда Chicko. Одна из самых быстрорастущих фуд-франшиз запустится в городе уже этой весной. 

Рейтинг бьюти-клиник Красноярска 

«Деловой квартал» опубликовал итоговую версию рейтинга ведущих клиник эстетической медицины Красноярска. В топ-лист вошли восемь клиник, оказывающих услуги в области эстетической медицины. 

Бизнес и искусственный интеллект 

О том, как современные технологии меняют бизнесы из разных отраслей, «ДК» спросил предпринимателей Красноярска. Антон Шаталов («Проектдевелопмент»), Жанна Прохоренко (LEBOX и LEBOX health) и Дмитрий Герасимов («Астрея») рассказали, чувствуют ли они конкуренцию со стороны ИИ. 

Новое арт-пространство и старт «Театральной весны» 

Множество инфоповодов на этой неделе принесла культурная жизнь Красноярска. На неделе в городе открылось новое арт-пространство«Имаж Куль».
 
В красноярском музейном центре «Площадь Мира» начала работать выставка московского художника Алексея Ваулина. Критики окрестили его как «одного из самых ярких представителей современного абстрактного искусства». 
 
А сегодня в Красноярске стартовал фестиваль «Театральная весна`2024». В программе — показ 20 драматических, музыкальных и кукольных спектаклей со всего региона. 

Видео-интервью с героинями Бизнес-девичника

«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Мероприятие пройдет в закрытом формате, а его ключевым событием станет премьера спектакля «Бизнес-рапсодия». Новые подробности проекта — в репортаже «Делового квартала».
 
Читайте также:
Шеф-повар из Красноярска номинирован на премию WHERETOEAT

На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист шефов, претендующих на победу в спецноминации «Шеф-повар года».

0+ работ московского художника-абстракциониста Алексея Ваулина привезут в Красноярск

Экспозицию разместили в «Площади Мира». Вернисаж с участием самого художника и кураторов выставки пройдет 14 марта. Увидеть работы можно будет до второй декады мая.

Мария Козлова: Топ-фильмов «Оскара-2024» — стал ли сезон неожиданным?

В понедельник в Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар» — самая престижная кинопремия в мире. Каждый год она подводит итоги сезон кинонаград, на нее ориентируются при выборе лучших фильмов года.

Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФаВ Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа
  • Елена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коучаЕлена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коуча
  • Бывший замруководителя Стройнадзора Красноярского края получил 5 лет за взяткуБывший замруководителя Стройнадзора Красноярского края получил 5 лет за взятку
  • Михаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского краяМихаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского края
  • Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственникаКрасноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственника
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.