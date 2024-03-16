Бизнес-дайджест «ДК»: новый министр, громкая фуд-франшиза и культурная весна

На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист шефов, претендующих на победу в спецноминации «Шеф-повар года».

0+ работ московского художника-абстракциониста Алексея Ваулина привезут в Красноярск

Экспозицию разместили в «Площади Мира». Вернисаж с участием самого художника и кураторов выставки пройдет 14 марта. Увидеть работы можно будет до второй декады мая.

Мария Козлова: Топ-фильмов «Оскара-2024» — стал ли сезон неожиданным?

В понедельник в Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар» — самая престижная кинопремия в мире. Каждый год она подводит итоги сезон кинонаград, на нее ориентируются при выборе лучших фильмов года.

Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.