Вячеслав Николаев «Метавселенные: будущее интернета, бизнеса и пользователей»

Цифровой мир движется в сторону формирования метавселенной. Как она будет устроена, что от нее ждать и какие перспективы откроются перед людьми, рассуждает президент компании МТС Вячеслав Николаев.

— Термин «метавселенная» появился в обиходе не так давно и, кажется, что пока люди не очень понимают, о чем он. По крайней мере, единой трактовки нет. Или есть?

— Да, абсолютно точно. Все пока понимают это по-разному. Но суть в том, что концепция метавселенной очень комплексная. Например, не надо говорить про метавселенные, все-таки это будет метавселенная, и это очень существенная часть. То есть не будет одной метавселенной, построенной отдельно Facebook (Meta), и другой метавселенной, построенной отдельно Microsoft. По сути, это не meta universe, а Metaverse, то есть это не метавселенная, а «металенная». Это некое расширение существующей вселенной и это совокупность большого числа вещей, то есть всех устройств.

Можно сказать, что, как мобильный интернет стал продолжение развития обычного, так и метавселенная будет продолжением мобильного интернета — его наследником, который будет состоять из совокупности устройств, которые помогают человеку войти в эту метавселенную. Но чтобы она расцвела в полном смысле потребуется достаточно большое количество изобретений, которые дополнят все имеющееся на сегодня и сделают новую структуру.

— Как происходит движение в сторону метавселенной? Что, к примеру, делает МТС, чтобы стать ее частью?

— Мы делаем очень много, потому что, во-первых, МТС, помимо всего остального, — это все-таки изначально телеком. Сейчас весь мир движется к Edge Cloud и Edge Computing. Ведь сначала была централизация, все велось в центр обработки данных, все начало обрабатываться, а снаружи были только экраны. Ситуация меняется, через какое-то количество лет — три-пять лет, — наоборот, часть вычислений придет в сторону самих устройств. Поэтому мы инвестировали в стартап Kneron, который делает такие чипы, устанавливаемые на сами устройства и производящие часть вычислений.

К тому же, метавселенная предполагает изменение платежных систем. Мы уже сейчас активно продвигаем цифровой банк. МТС Банк — один из самых быстрорастущих банков именно потому, что сразу идет в цифровую область. Он использует технологию мессенджера для повышения удобства, и люди заказывают там виртуальные карты. Причем с большим удовольствием, чем пластиковые. По результатам нашего опроса, больше 75% ответили, что готовы пользоваться виртуальной картой, пластик вообще не нужен.

Само собой, все это потребует больших вложений и в кибербезопасность. И это направление, в котором мы тоже активно развиваемся.

— Что такое Edge Computing применительно к МТС?

— В этом вопросе, я полагаю, МТС в скором будущем вообще будет сильно впереди. Об этом все говорили, но очень мало кто сделал. Редкая ситуация в мире, когда телеком-оператор разделяет компанию, которая занимается клиентами, и компанию, которая занимается инфраструктурой. Мы это сделали для того, чтобы развить облачную инфраструктуру, которая будет работать с Edge Computing.

Дело в том, что любым облачным технологиям, которые сейчас развиваются, придется часть вещей делать ближе к клиенту. К примеру, его собственная виртуальная система будет находиться у нас в облаке, а часть вычислений будет производиться непосредственно на месте — у клиента. Это делается в том числе для того, чтобы не передавать полный поток и не обрабатывать его в центре, потому что устройств станет слишком много. Но все этот надо связать в единую систему. И роль этой связки выполняют сетей связи, которые у нас тоже есть.

— Популярные сегодня экосистемы как-то связаны с метавселенной?

— Конечно. Но нужно понимать, что это не одно и то же. Экосистема — это некий набор продуктов, предлагаемых одной компанией, чтобы человеку было удобнее и дешевле. Его [набора] главная задача: замыкать клиента в своей области влияния и интереса. Метавселенная же — это надстройка над существующим миром, в котором присутствуют и различные экосистемы.

Кстати, в плане экосистем Россия — очень развитая страна. Как и в плане IT в целом. К примеру, в тех же США далеко не везде можно заплатить бесконтактно. Вообще иностранцы часто удивляются, насколько мы в этом смысле продвинуты. Можно даже сказать, что мы в каком-то смысле полигон, на который все могут смотреть. Но я уверен в том, что какой-либо одной — доминирующей — экосистемы не будет. Просто различные их версии займут разные ниши. Люди же будут пользоваться всеми ими, в зависимости от задач.

— Не перегреется ли этот рынок, как, например, произошло с онлайн-кинотеатрами? Не приведет ли это к консолидации экосистем в конце концов?

— Согласен, сейчас рынок онлайн-кинотеатров категорически перегрет. И, да, вероятно его ожидает консолидация. Те, кто останется, прибьются к финансовым моделям, которые связаны с экосистемами. И сразу строили именно такую модель.

К тому же, мы сейчас очень осторожно подходим к подобным инвестициям, делая ставку на качество. Если посмотреть на рейтинги сериалов и фильмов, которые выходят под эгидой KION, то можно заметить, что их уровень выше среднего по рынку. И мы хотим оставаться в этой нише, продолжать производить продукты очень высокого уровня. Это позволит и пережить период перегретости, и дальше выйти в правильную финансовую модель.

— Вы говорили, что роль связующего фактора в метавселенной будет играть телеком (связь). Но, по некоторым исследованиям, ее технические возможности в сегодняшнем состоянии практически исчерпаны, а трафик растет очень быстро. Получается, единственная надежда — это 5G?

— Трафик действительно вырос в разы за последние два года. Кто-то считает, что это происходит из-за увеличения количества устройств, но, на самом деле, из повышения качества — их и потребляемого контента. Условно говоря, если раньше все смотрели видео в формате 720р и были счастливы, то сейчас им нужно Full HD, а некоторым и 4K. Что же касается большого количества устройств с сим-картами — холодильников, чайников, лампочек и т.п. — то там трафик мизерный. Но его очень важно быстро доставлять. Например, когда человек подъезжает к шлагбуаму, команда на открытие должна поступить на устройство максимально оперативно. Еще лучше, если мы будем «знать» этого человека и то, что он подъезжает к шлагбауму, тогда можно будет ничего не отправлять — шлагбаум откроется сам. Именно так должна работать метавселенная.

Если говорить про 5G как формат связи, то оно прежде всего будет использоваться для некоторых промышленных решений. Для простого же человека — это просто более дешевый способ получить интернет, то есть для оператора дешевле разворачивать сеть 5G с точки зрения каждого следующего мегабайта, чем 4G. С другой стороны, очевидно, что возможности 4G и 3G до сих пор полностью не исчерпаны. Здесь очень важно иметь математическую модель всей сети и знать точно, где нужно нарастить следующий момент. Есть известная концепция с автодорогами, когда связь есть везде, но в отдельных местах также можно с огромной скоростью закачать, например, фильм, который смотреть до другого такого участка. В такой ситуации, идеальное качество 4G на всей дороге не нужно, но позвонить можно везде.

Возвращаясь к началу, переход в Edge Computing, скорее всего, позволит разгрузить некоторый объем трафика, потому что как только появляется возможность лучшего сжатия данных, их передаваемый объем понижается, , но загружается computing power, это отличный подход и решение.