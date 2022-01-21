Газифицировать Иркутскую область могут за счет ресурсов Красноярского края
Поручение проработать такую возможность было дано по итогам совещания по газификации Сибирского федерального округа, которое прошло в Москве.
СФО обладает высоким потенциалом по добыче углеводородов, особенно природного газа. При текущем суммарном уровне добычи — порядка 17 млрд кубометров газа в год — потенциальный спрос на газ в регионах может достигать 22 млрд куб. м. Только за 2021 год спрос на газ в СФО возрос на 15%. При этом суммарная ресурсная база по этому экологически чистому источнику энергии здесь достигает 8 трлн куб. м.», — цитирует Абрамченко пресс-служба правительства РФ.
Мы, конечно, очень ждем „Силу Сибири-2“, участка, который будет проходить через нашу территорию. По нашим прогнозам, порядка 6 млрд кубометров у нас будет потребление газа. В начале марта мы завершим разработку топливно-энергетического баланса края и готовы дальше обсуждать и взаимодействовать со всеми для актуализации цифр и расчетов», — сказал Сергей Верещагин.
Необходимо найти такой сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной. При этом важно сохранять комплексный подход при решении вопроса, рассматривать перспективы газификации регионов с учётом общего потенциала округа», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о том, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов.
Энерготренды: экология, технологии, цифровизация
Экология, технологии, цифровизация... По сути, эти три слова исчерпывающе характеризуют вектор развития энергетики. Эффективности нельзя достичь без цифровых решений и природосберегающих технологий.
Магистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширь
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