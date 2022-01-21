Газифицировать Иркутскую область могут за счет ресурсов Красноярского края

Поручение проработать такую возможность было дано по итогам совещания по газификации Сибирского федерального округа, которое прошло в Москве.

Встреча проводилась под председательством вице-премьеров РФ Виктории Абрамченко и Александра Новака. От Красноярского края на нем присутствовал зампред правительства региона Сергей Верещагин.

СФО обладает высоким потенциалом по добыче углеводородов, особенно природного газа. При текущем суммарном уровне добычи — порядка 17 млрд кубометров газа в год — потенциальный спрос на газ в регионах может достигать 22 млрд куб. м. Только за 2021 год спрос на газ в СФО возрос на 15%. При этом суммарная ресурсная база по этому экологически чистому источнику энергии здесь достигает 8 трлн куб. м.», — цитирует Абрамченко пресс-служба правительства РФ.

Как отметил Александр Новак, особое внимание уделяется газификации регионов, где нет магистральных газопроводов — это Красноярский край и Иркутская область. При этом край планируют «запитать» от газопровода «Сила Сибири-2». Как говорят в краевом правительстве, это самый оптимальный вариант.

Мы, конечно, очень ждем „Силу Сибири-2“, участка, который будет проходить через нашу территорию. По нашим прогнозам, порядка 6 млрд кубометров у нас будет потребление газа. В начале марта мы завершим разработку топливно-энергетического баланса края и готовы дальше обсуждать и взаимодействовать со всеми для актуализации цифр и расчетов», — сказал Сергей Верещагин.

С Иркутской же областью пока есть вопросы — программу газификации здесь утвердят только к 1 апреля 2022 года. Однако, судя по итогам совещания, туда могут направить газ из Красноярского края или Якутии — проработать такую возможность, как один из вариантов, поручил Александр Новак.

Необходимо найти такой сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной. При этом важно сохранять комплексный подход при решении вопроса, рассматривать перспективы газификации регионов с учётом общего потенциала округа», — подчеркнул он.

Напомним, что схема газификации Красноярского края была разработана еще в 2016 году. В марте 2021-го ее актуализированный вариант передали в «Газпром» для согласования. Сроки завершения этого процесса не обозначены

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