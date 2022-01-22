КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума
На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2…4 марта на площадке СФУ, формат будет гибридным — онлайн и офлайн.
Регистрация позволит участникам посетить ключевые события форума удаленно, участвовать в обсуждении и других интерактивных форматах, получить актуальную информацию о форуме.
Деловая программа КЭФ-2022 «Сибирь: экономика будущего» будет представлена пятью тематическими треками:
- Цифровизация и новые смыслы в экономике,
- Человеческий капитал,
- Новые подходы к пространственному развитию,
- Промышленность и экологическая трансформация,
- Новое качество деловой среды.
По каждому треку пройдет ряд мероприятий — круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии с привлечением международных участников, открытые диалоги.
Для обсуждения ключевых вопросов форума приглашены представители российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений. Также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом.
Читайте также
-
Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»
На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.24.12.2021Новости ДККрасноярск
-
КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.22.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Филателистам Красноярска представят арктический туризм
25 ноября в салоне «Филателия» с 10.00 до 19.00 пройдет специальное гашение двух почтовых марок уникальным штемпелем, посвященным туризму в Арктической зоне России.24.11.2021Новости ДККрасноярск
-
РУСАЛ провел семинар для потенциальных подрядчиков перестройки КрАЗа
Во встрече также приняли участие министр промышленности, строительства и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев и специалисты «Корпорации развития Енисейской Сибири».19.10.2021Новости ДККрасноярск