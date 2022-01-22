КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума

На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.

XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2…4 марта на площадке СФУ, формат будет гибридным — онлайн и офлайн.

Регистрация позволит участникам посетить ключевые события форума удаленно, участвовать в обсуждении и других интерактивных форматах, получить актуальную информацию о форуме.

Деловая программа КЭФ-2022 «Сибирь: экономика будущего» будет представлена пятью тематическими треками:

Цифровизация и новые смыслы в экономике, Человеческий капитал, Новые подходы к пространственному развитию, Промышленность и экологическая трансформация, Новое качество деловой среды.

По каждому треку пройдет ряд мероприятий — круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии с привлечением международных участников, открытые диалоги.

Для обсуждения ключевых вопросов форума приглашены представители российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений. Также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом.

Читайте также