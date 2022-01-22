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КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума

КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума
Иллюстрация: КЭФ.РФ

На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.

#НОВОСТИ

XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2…4 марта на площадке СФУ, формат будет гибридным — онлайн и офлайн.

Регистрация позволит участникам посетить ключевые события форума удаленно, участвовать в обсуждении и других интерактивных форматах, получить актуальную информацию о форуме.

Деловая программа КЭФ-2022 «Сибирь: экономика будущего» будет представлена пятью тематическими треками:

  1. Цифровизация и новые смыслы в экономике,
  2. Человеческий капитал,
  3. Новые подходы к пространственному развитию,
  4. Промышленность и экологическая трансформация,
  5. Новое качество деловой среды.

По каждому треку пройдет ряд мероприятий — круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии с привлечением международных участников, открытые диалоги.

Для обсуждения ключевых вопросов форума приглашены представители российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений. Также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом.

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Автор: Петр Савельев
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