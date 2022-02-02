Экс-«Тойота-Центр» выставлен на продажу за 280 млн рублей

В Красноярске на продажу выставлена недвижимость бывшего «Тойота-Центра» обанкротившейся группы компаний «Крепость» Александра Кангуна.

В лот входят участок на ул. П. Железняка, 46А в 11,5 тыс. кв. м, здание площадью 9,5 тыс. кв. м и примыкающие к ним участки, строения и сооружения. Начальная цена лота 281,4 млн рублей, торги назначены на 8 февраля.

Согласно выписке Росреестра, здание принадлежит ПКФ «Крепость» Александра Кангуна, ранее оно находилось в залоге у Сбера, в декабре 2018 года по данным Росреестра банк переуступил права требования задолженности ИП Алексей Городов. Арест на недвижимость, наложенный решением Центрального районного суда Красноярска, снят и г-н Городов сможет получить деньги с продажи объекта или оставить права требования за собой.

Напомним, что ГК «Крепость» была официальным дилером «Тойоты», «Лексуса» в Красноярске и Абакане, также продавала автомобили Land Rover, Jaguar, Bentley, Porsсhe и Volvo. В апреле 2018 года импортер «Тойота Мотор» расторг дилерские договоры с ГК «Крепость» после обвинений клиентов в задержке поставок предоплаченных автомобилей. Было возбуждено уголовное дело, пострадавшими были поименованы 187 клиентов с общей суммой ущерба свыше 414 млн рублей.

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