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Вик Уайлд выбил красноярца Дмитрия Логинова из соревнований и взял бронзу Олимпиады-2022

Вик Уайлд выбил красноярца Дмитрия Логинова из соревнований и взял бронзу Олимпиады-2022
Иллюстрация: sport24.ru

Сноубордист Вик Уайлд, который на Олимпиаде в Сочи представлял Красноярский край, завоевал еще одну олимпийскую медаль: он занял третье место в параллельном гигантском слаломе.

#НОВОСТИ

Любопытно, что после квалификационных заездов Уайлд оказался в одной соревновательной паре с молодым спортсменом из Дивногорска Дмитрием Логиновым, трехкратным чемпионом мира. Однако парный заезд в 1/8 с кумиром (Дмитрий рассказывал, что именно два золота Олимпиады в Сочи, завоеванные Виком, повлияли на спортивную карьеру) Логинову не удался. В начале дистанции он отстал от соперника, а после вышел за пределы трассы, и был снят с соревнований.

Вик Уайлд дошел до полуфинала, где проиграл заезд слова Тиму Мастняку, а в состязании за третье место прошел трассу успешно: его соперник итальянец Роланд Фишналлер сошел с дистанции. Это третья бронзовая медаль в копилке России.

 

Автор: Петр Савельев
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