МТС и Университет Решетнева научат студентов работать с сетью интернета вещей

Компания МТС снабдит студентов СибГУ оборудованием для разработки IoT-устройств и организует стажировки в этой области.

Компания МТС и Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева на Красноярском экономическом форуме подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

В рамках реализации этого соглашения, телеком-оператор обеспечит вуз комплектами NB-IoT Development Kit, которые позволяют создавать прототипы устройств интернета вещей. Подобные системы сейчас активно используются в сферах ЖКХ, безопасности, умного города и многих других.

Сегодня, чтобы успешно организовать учебный процесс, нужны серьезные лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Наборы, которые нам предоставит МТС, позволят организовать для наших студентов рабочее пространство, где они смогут познакомиться с интернетом вещей», — сказал ректор СибГУ Эдхам Акбулатов.

Комплект NB-IoT Development Kit

По плану, наборы NB-IoT Development Kit позволят исследовать сферы IoT примерно 600 студентам. Лучшие из них смогут пройти стажировку в МТС в рамках специальных учебных программ, разработанных компанией. Такая практика поможет учащимся не только определиться с будущей специализацией, но и адаптироваться к реальным условиям работы в сфере информационных технологий.

Мы поддерживаем тенденцию на создание образовательных программ под актуальные задачи экономики с привлечением экспертизы реального бизнеса. Сейчас они востребованы в сферах промышленности, безопасности и многих других. МТС сотрудничает по разным программам с учебными заведениями, выбирая самых передовых партнеров для каждого направления», — рассказал технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

Собственную образовательную программу по разработке устройств для сети интернета вещей NB-IoT в сотрудничестве с ведущими техническими вузами России МТС запустили в феврале 2021 года. На сегодня в ней участвуют шесть профильных высших учебных заведений, которым переданы комплекты для разработки энергоэффективных IoT-устройств.

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