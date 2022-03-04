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МТС и Университет Решетнева научат студентов работать с сетью интернета вещей

МТС и Университет Решетнева научат студентов работать с сетью интернета вещей
Иллюстрация: фото Дмитрий Шабалин

Компания МТС снабдит студентов СибГУ оборудованием для разработки IoT-устройств и организует стажировки в этой области.

#НОВОСТИ
Компания МТС и Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева на Красноярском экономическом форуме подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
 
В рамках реализации этого соглашения, телеком-оператор обеспечит вуз комплектами NB-IoT Development Kit, которые позволяют создавать прототипы устройств интернета вещей. Подобные системы сейчас активно используются в сферах ЖКХ, безопасности, умного города и многих других.
Сегодня, чтобы успешно организовать учебный процесс, нужны серьезные лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Наборы, которые нам предоставит МТС, позволят организовать для наших студентов рабочее пространство, где они смогут познакомиться с интернетом вещей», — сказал ректор СибГУ Эдхам Акбулатов.
МТС и Университет Решетнева научат студентов работать с сетью интернета вещей 1
Комплект NB-IoT Development Kit
По плану, наборы NB-IoT Development Kit позволят исследовать сферы IoT примерно 600 студентам. Лучшие из них смогут пройти стажировку в МТС в рамках специальных учебных программ, разработанных компанией. Такая практика поможет учащимся не только определиться с будущей специализацией, но и адаптироваться к реальным условиям работы в сфере информационных технологий.
Мы поддерживаем тенденцию на создание образовательных программ под актуальные задачи экономики с привлечением экспертизы реального бизнеса. Сейчас они востребованы в сферах промышленности, безопасности и многих других. МТС сотрудничает по разным программам с учебными заведениями, выбирая самых передовых партнеров для каждого направления», — рассказал технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
Собственную образовательную программу по разработке устройств для сети интернета вещей NB-IoT в сотрудничестве с ведущими техническими вузами России МТС запустили в феврале 2021 года. На сегодня в ней участвуют шесть профильных высших учебных заведений, которым переданы комплекты для разработки энергоэффективных IoT-устройств.
 
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Автор: Петр Савельев
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