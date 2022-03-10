Михаил Хардиков, En+ Group: Нерегулируемый майнинг может нарушить работу энергосистемы

Почему «серый» майнинг является угрозой энергобезопасности России и каким образом необходимо регулировать отрасль? Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на Красноярском экономическом форуме.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса En+ Group

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Мы, энергетики, всецело поддерживаем идею регулирования майнинга в части технологического процесса. С нашей точки зрения это необходимо, и аргументы «за» простые и понятные.

Десять лет назад такого явления как майнинг еще не существовало, энергосистема развивалась по определенному плану, строились конкретные прогнозы потребления электроэнергии в узлах, в объединенных энергосистемах, были планы развития и, соответственно, инвестпрограммы, предусматривающие удовлетворение растущих потребностей. Последние три года мы наблюдаем колоссальный скачок энергопотрбления, который изначально не был запланирован, поэтому мы просто вынуждены бороться с «серым» майнингом.

Объясню, с чем именно мы боремся.

«У вас же там ГЭС, вам жалко, что ли?»

Нет, наверное, не жалко, но, во-первых, такие нелегальные майнеры существенно превышают норму потребления. Во-вторых, значительная часть добычи криптовалюты производится на льготном тарифе для населения. В Иркутской области сельский тариф для населения 86 копеек за киловатт, 1 рубль 20 копеек для горожан, в Красноярске он чуть выше. Этот тариф был установлен именно для бытового потребления, и разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным оплачивают другие потребители. В энергетике это называется перекрестным субсидированием, а платит за льготы для населения не какая-то обезличенная масса, а очень конкретный крупный бизнес. Если вам кажется, что я говорю только про РУСАЛ, то - нет: второй крупный потребитель – это РЖД. И это, кстати, ответ на вопрос: а почему у нас такие высокие тарифы на перевозки по железной дороге? Именно потому что РЖД платит перекрестку. В Иркутской области объем перекрестного субсидирования превышает 6 млрд рублей в год! Сейчас он кратно вырастет: за все аппетиты «серых» майнеров заплатит крупный потребитель.

Мне говорят: а что, разве это кому-то мешает? Ведь кто-то все равно за это платит, а мы тихонько машиночку поставим, будем мал-мало майнить… Так могут говорить только те, кто не видит очевидной взаимосвязи в экономике. И потом те же люди приходят и спрашивают: а почему дороги плохие? Почему детского сада нет? А откуда возьмутся хорошие дороги и детский сад, если не из налогов, самый крупный источник для бюджета – налог на прибыль крупного бизнеса! А крупный бизнес вместо этого налога платит шесть миллиардов перекрестки ежегодно – и это только в Иркутской области! Такая же ситуация сложилась и в других регионах. Майнеры фактически «забирают» выплаты, которые могли бы идти в бюджет, то есть, занимаются перераспределением платежей, которые должен распределять регион, и сразу забирают эти деньги из кармана крупных компаний. Разве так должно быть?

«Ну вы же сами майните, а нам не даете!»

Мы, En+ Group, не майним, но предоставляем легальные площадки для дата-центров: сертифицированные, законно подключенные к электросетям. Обработкой данных там занимаются наши арендаторы.

Из определенных источников мы слышим, что в России есть профицит генерации – 24 гигаватта мощности. Но это профицит мощности на электростанциях. Однако вы не можете прийти на ГЭС или ТЭЦ и подключить свою майнинговую машинку прямо к генератору. Потребление электроэнергии происходит только через электрические сети. А кто-нибудь оценивал реальную свободную мощность в электрических сетях? И на каком уровне напряжения сети есть эта самая свободная мощность?

Допустим, есть свободная мощность на подстанции 500 кВ. Хорошо, присоедините свою машинку к напряжению 500 тысяч вольт – и сгорит она синим пламенем. Трансформация электроэнергии с 500 кВ, с 220 кВ, со 110 кВ - это сложный дорогостоящий процесс. Надежные, качественные трансформаторы стоят очень дорого, их надо купить, правильно установить, запитать, сформировать под них новую топологию надежной работы сети. Та инфраструктура, которая есть сейчас, была рассчитана на другие нагрузки, в эти сети было инвестировано много денег. А «серые» майнеры подключились по льготной схеме по 15 киловатт за 550 рублей и пытаются майнить по 50-100 киловатт, перегружают сеть и делают вид, что все в порядке.

Важный момент: не путайте резервы генерации с резервами сети, а они на каждом уровне напряжения – от 500 кВ до 0,4 кВ – разные, в каждом узле этот резерв считает Системный оператор. Например, есть договорная нагрузка на подстанцию – 40 МВт, по факту потребитель может выбирать в два раза меньше, но мы взяли обязательство выдать все 40 МВт, когда этот объем потребуется, пусть даже раз в год, в новогодние праздники, например. И под эту нагрузку держим резерв оборудования. Мы не имеем права превышать договорную нагрузку и продавать условные «излишки» дважды.

Те, кто работает в наших ЦОД легально, кстати, тоже вкладываются в устойчивость сети. Они платят большие деньги, есть примеры, когда более 100 млн рублей за то, чтобы сети были созданы конкретно для них, внесены в реестр, находились на учете у Системного оператора и качественно содержались.

Что такое нерегулируемый майнинг и чем он грозит энергетике страны, можно увидеть на примере Казахстана. Суточный дефицит электроэнергии там – 1,5 гигаватта, это 25% мощности Красноярской ГЭС. И этот дефицит Казахстан покрывает за счет России. То есть, каждый день кто-то должен внепланово произвести 1,5 гигаватта для Казахстана, чтобы энергосистема выдержала.

«У вас же вырастет потребление, вам же выгодно?»

Нам выгодно чтобы росло потребление на тех уровнях напряжения, на которых есть профицит. И - по тому тарифу, который покрывает обоснованные рыночные затраты. Думаю, все понимают, что 86 копеек их заведомо не покрывают. Поэтому первое решение, которое мы, как и большинство экспертов видим, это введение дифференцированного тарифа. Потребляешь сверх определенной нормы – плати обоснованный тариф.

Все контраргументы нам известны: а если я не майню, если у меня бассейн потребляет 30 тысяч киловатт-часов? А если у меня оранжерея? Коттедж площадью в тысячу квадратных метров с электроотоплением? Я рад за этих людей, но не говорите мне, что это – представители социально незащищенного слоя населения, которые остро нуждаются в льготах. По нашей статистике в Иркутской области домохозяйства, для которых этот тариф (86 копеек) устанавливался, потребляют 300-500 максимум киловатт-часов в месяц. Давайте установим льготный порог в 800, с запасом, и это покроет потребности любого домохозяйства, не пытающегося за счет льготного тарифа для населения делать бизнес.

Нам говорят: вы выявили много «серых» майнеров, сделайте для них майнинг-отели, переведите на нормальный тариф. Мы бы и рады, но дальше происходит следующее: «Можете показать документы на свои майнинг-машины?» - «Не можем, они у нас проходят как условные микроволновки». То есть, легальные майнеры ввезли оборудование по документам, заплатили таможенную пошлину, и должны конкурировать с такими «микроволновками»? Так это тоже не работает. Приносите документы, ставьте своим машины в дата-центр и майните на здоровье. Конкурируйте по-честному.

Да, будет непросто, но мы под это рассчитаем сеть, сделаем нормальное большое технологическое присоединение. И проследим, чтобы в пиковые нагрузки на сеть ваше оборудование не сгорело. Добавим так называемый «demand response» – управление спросом на электроэнергию. Со многими майнерами мы договариваемся о добровольном ограничении потребления в пиковые часы, иначе может произойти нарушение в работе оборудования, которое будет угрожать работе всей сети, и тогда уже мгновенно восстановить подачу нужного объема электроэнергии будет нельзя. Невозможно взять и достать трансформатор из кармана. Нормативный срок изготовления трансформатора 110 кВ – 9-12 месяцев, а сейчас будет еще больше.

Конечно, необходима быстрая легализация майнинга с введением соответствующего налогообложения в области криптовалют. Но пока вообще эта сфера выглядит как «я хочу торговать акциями, но не собираюсь платить за это налоги». Это вообще проблема: майнеры не считают свою деятельность предпринимательством, получением прибыли. А электричество считают бесплатным ресурсом: вода же сама течет. В такой парадигме убедить их отказаться от «бесплатных» ресурсов будет сложно, поэтому единственное решение – введение дифтарифов. Но в целом – у легального майнинга отличные перспективны для развития. Более того, майнинг вполне может участвовать в рынке углерода через различные инструменты, наравне с другими игроками приобретать зеленые сертификаты. И это будет уже совсем другой разговор, взрослый и профессиональный.

Колонка подготовлена по материалам выступления на Красноярском экономическом форуме