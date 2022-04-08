Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
82,59
90,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске не откажутся от метро. Несмотря на санкции

В Красноярске не откажутся от метро. Несмотря на санкции
Иллюстрация: pixabay.com

Метрополитен в Красноярске будут строить в соответствии с ранее намеченными планами. Правительство региона уже подтвердило федеральному центру готовность реализации проекта.

#НОВОСТИ

Власти Красноярского края заявили, что метро — это принципиально важный для региона проект. И рисков в его реализации в текущих условиях они не видят.

Однако возникли сложности с зарубежными поставками некоторых элементов — пришлось искать альтернату.

«Мы проанализировали все альтернативные варианты, в том числе в части замещения импортной техники, например тоннелепроходческий комплекс. Но мы понимаем, где их взять в России и как переориентироваться на поставщиков восточных направлений», — рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.

Напомним, в декабре 2021 года глава региона Александр Усс говорил, что работы по строительству метрополитена могут начаться в первой половине 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что на строительство метро Красноярскому краю выдадут инфраструктурный кредит . Стоимость проекта по требованию федерации пришлось снизить до 89 млрд рублей.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжнымиАнатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжными
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
  • Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенкеКрасноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке
  • Цены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в КрасноярскеЦены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в Красноярске
  • Красноярский авторынок пополнился китайским брендом CheryКрасноярский авторынок пополнился китайским брендом Chery
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.