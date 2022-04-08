В Красноярске не откажутся от метро. Несмотря на санкции

Метрополитен в Красноярске будут строить в соответствии с ранее намеченными планами. Правительство региона уже подтвердило федеральному центру готовность реализации проекта.

Власти Красноярского края заявили, что метро — это принципиально важный для региона проект. И рисков в его реализации в текущих условиях они не видят.

Однако возникли сложности с зарубежными поставками некоторых элементов — пришлось искать альтернату.

«Мы проанализировали все альтернативные варианты, в том числе в части замещения импортной техники, например тоннелепроходческий комплекс. Но мы понимаем, где их взять в России и как переориентироваться на поставщиков восточных направлений», — рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.

Напомним, в декабре 2021 года глава региона Александр Усс говорил, что работы по строительству метрополитена могут начаться в первой половине 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что на строительство метро Красноярскому краю выдадут инфраструктурный кредит . Стоимость проекта по требованию федерации пришлось снизить до 89 млрд рублей.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км.

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Проектировщик красноярского метро отсудил у края почти 50 млн за неоплаченные работы Заказчик не принял сделанный проект, но передал его в госэкспертизу. Суд постановил, что решение не платить за работу было незаконным.