«Если сейчас не произойдет скачка, 2024–2025 годы в строительстве станут провальными»

Строительство как «локомотив» тянет за собой десятки смежных отраслей. В условиях текущего кризиса этот «локомотив» разгонится до новых скоростей или затормозит?

Алексей Петров, генеральный директор «СЗ Этажи»:

- Последние два года у застройщиков были золотыми. Но наступила другая пора: строительные компании впали в небольшую стагнацию. Ни у кого нет понимания, что делать - новые проекты остановлены. С начала этого года в Красноярске не стартовало ни одного хоть сколько-нибудь крупного и даже среднего проекта в жилом строительстве. Это плохо и говорит о том, что все встают на стоп.

Если ближайшее будущее отрасли, 2022–2023 годы, выглядит еще оптимистично: игроки достраивают то, что уже начато. То 2024–2025 годы, при условии, что сейчас не произойдет какого-то мега скачка, обещают стать провальными. Будучи мультимодальной, строительная отрасль потянет за собой и другие сферы.

Из хорошего - за последние два года мы накопили определенное количество разрешений на строительство, денежную массу и земельные фонды. Казалось бы, что мешает продавать и строить много? В первую очередь непонимание, за сколько нужно продавать и что будет с ценами «завтра».

Продавая сейчас то, что будет строиться только через год-два, застройщики рискуют сами себе вырыть яму - никто не знает, что произойдёт с рынком за это время. Внутри компании решаем эту дилемму за счет маленьких шагов: строим ровно столько, сколько продаем. Стараемся развиваться и проектировать без гигантомании, в том числе в планировании. Если раньше планировали на пять лет, горизонт сегодня - два года.

О мерах поддержки с точки зрения застройщика - сегодня все строят через эскроу-счета. После февральских событий банк объявил о ставке в 26–28%. Если заложить эти проценты на, как минимум, два года строительства дома, то удорожание составит 50%, что убьет наш рынок. Это еще одна причина, почему все встали и ждут. Из плюсов - есть поддержка по субсидированию ипотеки для жителей региона под 12%, ставка рабочая.

Региональные власти пытаются чем-то помочь, но на практике, мало что могут сделать. В этом смысле интересен опыт Москвы. Сразу после роста ключевой ставки они запустили субсидирование застройщиков коммерческой недвижимости — это реальная действенная мера. Сейчас обсуждают такую же поддержку для застройщиков жилья, но программа пока не заработала. Тот, кто строит - делает это либо за свои деньги, либо за счет одобренных ранее программ.

Отсутствие проверок - об этом как он нужной мере говорят все. Казалось бы, проверок не будет - красота! Но налоговое и управленческое планирование не исчисляется несколькими месяцами. Процессы идут годами и от того, что в этом году проверок не будет, мало что изменится. Придут в следующем и проверят за три года, а то и за большее. Если оценивать трезво, отсутствие проверок - мера слабая и даже мифическая.