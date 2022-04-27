Фестиваль «Зеленый» отменяется, «Бизнес-пикник» — состоится

Организаторы семейного фестиваля «Зеленый» сообщили о том, что масштабное событие в 2022 году отменяется. Но можно пойти на «Бизнес-пикник. Наследники» от «ДК».

Одна из причин — экономические сложности. Федеральные бренды, которые традиционно поддерживали фестиваль, сократили бюджеты. Но дело не только в финансировании. Ситуацию прокомментировал Николай Васильев, директор «Зеленого»:

Не все догадываются, но «Зелёный» начинает готовиться за полгода, а в декабре-январе еще бушевали ковидные волны. И, помня опыт 2021 года, когда все было готово, и нам пришлось в последний момент отменять фестиваль, мы заранее решили его не делать. Это взвешенное решение, принято уже давно. В текущей ситуации, когда мы видим как «вышли из чата» крупные мировые и федеральные партнеры, мы понимаем, что все сделали правильно».

Илья Сураев, которого называют идеологом фестиваля, и вовсе считает, что время масштабных общегородских событий ушло:

Мне кажется, ушел тренд на такие масштабные истории. Точнее, их могут сделать государственные корпорации: вон даже рок-фестиваль «Нашествие» проходит при поддержке Минобороны РФ. Для самостоятельных организаторов пришло время локальных историй на несколько тысяч гостей. Это будут культурные, гастрономические или просветительские события нового формата».

Напомним, первый фестиваль прошел 14 августа 2010 года. Ежегодно количество его посетителей увеличивалось примерно на 10 000 человек.

Добавим, издание «Деловой квартал» приняло решение не отказываться от проведения своего летнего события для предпринимателей. «Бизнес-пикник» состоится 7 июля. В этом году он поменяет площадку и концепцию. Теперь это семейное событие для взрослых и детей. Апгрейд концепции нашел отражение в названии: «Бизнес-пикник. Наследники».

В течение двух пандемийных годов мы не отменили ни одного крупного (в масштабах нашего издания) офлайна. В 2020 году, несмотря на все ограничения, состоялся «Человек года», пусть и в гибридном формате. В прошлом году мы провели и бизнес-девичник, и бизнес-пикник, и нашу премию, собрав около 1000 гостей. Буквально на пике тревоги, постоянных новостей о новых санкциях, мы поставили документальную пьесу о красноярских бизнес-леди. И тогда же, в марте этого года, приняли решение, что проведем бизнес-пикник. Более того, расширим аудиторию, сделаем бизнес-событие настоящим семейным праздником. Наверное, это снова будет фаршем через решетку, но мы намерены проводить офлайны издания, хотя понимаем, что собрать партнеров будет сложно. Разумеется, нас нельзя сравнивать с «Зеленым», там совершенно другие масштабы. Мы в том тренде, о котором упомянул Илья Сураев», — говорит Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

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