«Удаленная работа, особенно для айтишников — это плохо, это суррогат»

Одним из главных бенефициаров нового кризиса стала ИТ-отрасль. В числе ключевых мер поддержки - нулевая ставка по налогу на прибыль до 2024 года и отсрочка от призыва на военную службу для айтишников.

Что еще позволит удержать айтишников в России и даст рост отрасли?

Дмитрий Полуянов, основатель компании «Максбонус»:

- Компания «Максбонус» работает на стыке информационных технологий и клиентского сервиса, маркетинга. Что касается последнего: наши партнеры в этом направлении —розничные компании, в основном малый и средний бизнес от Калининграда до Владивостока. Практически никто из них не сворачивает маркетинговые бюджеты. Напротив, все пытаются изыскать новые возможности и в условиях закрытия одной из соцсетей - канала, через который все пытались ловить и привлекать клиента - начали искать новые варианты. Каждый пробует что-то свое - полиграфия, телевидение, радио, но никто не останавливается и не опускает руки. Основная поддержка, которая нужна малому и среднему бизнесу сейчас лежит в плоскости полезной информации для принятия решений и повышения уровня управленческих знаний.

К сожалению, компетенции представителей малого и среднего бизнеса крайне низки. Большинство ошибок возникает не из-за, скажем, разрыва цепочек поставок, а потому что, планируя и проектируя в ситуации кризиса, когда нужны взвешенные решения, предприниматели не знают, что делать. Объективной помощью тут станут знания из области коммуникаций, обучения и особенно работы с клиентами - сервиса и маркетинга. Не будет этого, все вылетит в трубу.

Про информационные технологии: помощь и причем очень заметная есть — это факт. И началась она задолго до 24 февраля. Если говорить про наш проект - мы выжили и развились исключительно благодаря беспроцентному гранту, полученному от Фонда содействия инновациям (ФСИ). Что меняется сейчас? Первое - увеличивается сумма грантов, второе - уменьшается процент софинансирования, вместо, например, 35–50%, это уже 10-20% - действительно реальная помощь. Сдавая во ФСИ отчетность уже по второму гранту, заметили, что вопросов от проверяющих стало гораздо меньше.

Про айтишников - у нас открыто несколько вакансий и такого отклика, как сейчас, не было никогда. На традиционно дефицитном «поле» получаем шесть откликов в день — хороший результат! Но почти все кандидаты не местные - Москва, Питер, Казань. К счастью, некоторые из них готовы переезжать, что важно. Опыт пандемии показал, что удаленная работа, особенно для айтишников — это плохо, это суррогат. Предоставленный сам себе фрилансер может в красках рассказать, что он сделал за день, но смотришь на результат - и что-то не то, нет вовлеченности.

Кто уехал? Преимущественно программисты, которые работали либо на западные компании, либо фрилансеры, но также работавшие на Запад. Первая обратная связь от них говорит, что и там все не так чудесно. В Армении, Таджикистане, Грузии, даже Сербии, ребятам приходится не сладко, а потому, ожидания, что волна уехавших начнет возвращаться, кажутся все более реальными. Возможно, это потребует некой перестройки, причем с обеих сторон. Потому что опыт работы на западные компании, поменял менталитет программистов - они мыслят другими категориями, бюджетами, подходами.

ИТ-отрасль сейчас мощно поддерживает государство. Есть бюджеты, а власти в лице фондов открытым текстом говорят: если вы можете что-то импортозаместить, то вот вам деньги - пожалуйста, сделайте. Количества программистов для решения текущих задач пока недостаточно, но есть оптимизм и надежда, что за следующие два-три года внутренний рынок наполнится кадрами за счет вновь появляющихся программистов.

По объективным причинам они уже в меньшей степени будут смотреть на Запад, и в большей - ориентироваться на внутренний рынок. Небольшая, но крайне важная ремарка - отсрочка от армии. В случае программистов это реально действующий инструмент, который, первое - побуждает молодых людей заниматься ИТ, второе - быть уверенным тем, кто сейчас работает в ИТ и находится в призывном возрасте. Поэтому, паники нет, ресурсы накопим, многое импортозаместим - но есть тяжелые продукты, на которые потребуется больше времени. Рассчитываем на себя и оптимистично смотрим в будущее.