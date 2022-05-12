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Это фэйк: в Красноярске нет воды с холерной палочкой

Это фэйк: в Красноярске нет воды с холерной палочкой
Иллюстрация: dabout medaboutme.ru

В Красноярском крае в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможном появлении холерной палочки в воде. Однако данные сообщения являются фэйком.

#НОВОСТИ

Об этом сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитриев Горяев.

Он заверил, что Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения: регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно —химические показатели.

«В пробах холерные вибрионы не выявлены», — заявил главный санитарный врач.

По словам Дмитрия Горяева, в России уже долгое время не было случаев холеры благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы.

Он добавил, что Роспотребнадзор продолжает предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить появления и распространения этой опасной инфекции на территории России. 

ТГ Аналитика Красноярского края

Отметим, посты о том, что в воде может быть холерная палочка, появились также в группах Краснодара, Хабаровска, Калининграда и других регионов страны.

Ранее в Роспотребнадзоре поручили подготовиться к возможной вспышке холеры в регионах. Постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее DK.RU сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал красноярцам не трогать руками сусликов — горожане особенно любят кормить зверьков. В надзорном ведомстве заявили, что суслики могут быть переносчиками различных заболеваний и проявлять агрессию.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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