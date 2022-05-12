Это фэйк: в Красноярске нет воды с холерной палочкой
В Красноярском крае в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможном появлении холерной палочки в воде. Однако данные сообщения являются фэйком.
Об этом сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитриев Горяев.
Он заверил, что Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения: регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно —химические показатели.
«В пробах холерные вибрионы не выявлены», — заявил главный санитарный врач.
По словам Дмитрия Горяева, в России уже долгое время не было случаев холеры благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы.
Он добавил, что Роспотребнадзор продолжает предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить появления и распространения этой опасной инфекции на территории России.
Отметим, посты о том, что в воде может быть холерная палочка, появились также в группах Краснодара, Хабаровска, Калининграда и других регионов страны.
Ранее в Роспотребнадзоре поручили подготовиться к возможной вспышке холеры в регионах. Постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
-
Сезон открыт: Красноярск ожидает антиклещевая обработка
К обработке территории города против клещей готовятся в Красноярске, — сообщает мэрия краевого центра.
-
«Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим
Предположительно новая версия коронавируса умеет маскироваться под своих «собратьев» и обходить вакцины.
-
Роспотребнадзор: отмена масок не означает окончание пандемии
Главный санитарный врач Красноярского края напомнил работодателям о необходимости соблюдения антиковидных правил.
-
Красноярские дорожники пытаются через суд вернуть реагенты на улицы
Использовать химию для борьбы с наледью на дорогах им запретил Роспотребнадзор. Теперо они (дорожники) пошли в Арбитраж.
-
«Омикрон» отступает: в Красноярском крае снижается заболеваемость ковидом
За прошлую пятницу в регионе заболело ковидом почти 8 000 человек. Сегодня же их немногим более 5 000.
-