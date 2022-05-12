«Не случилось»: ФК «Енисей» не смог переиграть «Спартак» в Кубке России

Как отмечают очевидцы, красноярцам не хватило грамотной обороны. И если бы москвичи увереннее использовали это, то счет мог быть и больше.

Красноярский футбольный клуб «Енисей» всухую проиграл московскому «Спартаку» в Кубке России. Матч состоялся вчера вечером в Москве.

Итоговый счет матча — 3:0. Голы забили (по порядку): Мартинс Перейра, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

Как отмечают спортивные издания, победу «Спартака» определила слабая игра «Енисея» в обороне.

С самого начала стало понятно: у „Енисея“ есть большая проблема — игра в обороне. Гости регулярно оголяли тылы, позволяя москвичам врываться в свободные зоны», — пишет Sportbox.

При этом нельзя не отметить, что первые 15 минут матча остались все-таки за «Енисеем», который активно атаковал. Но реализовать этот задел команде не удалось.

Москвичи также не то чтобы гладко действовали в нападении, за что получили свою порцию критики.

„Красно-белые“ могли вести после первого тайма с комфортным счётом. Множество отличных подходов хозяева загубили», — отмечает то же издание.

Справедливости ради, стоит отметить, что во втором тайме у «Енисея» был шанс размочить счет. После подачи углового, защитник красноярской команды Валерий Кичин пробил головой по воротам. Голкипер москвичей отразил удар. Однако возникло подозрение, что сделал он это уже после того как мяч пересек линию ворот. Пришлось звать видеоассистентов, которые посовещались и объявили, что гола не было.

Добавим, что этот матч был уникален по двум причинам. Во-первых, в результате «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые за последние 16 лет, а, во-вторых, «Енисей» стал второй сибирской командой, поднявшейся так высоко в Кубке — первой была новосибирская «Сибирь», которая дошла до финала в 2010 году, но проиграла «Зениту» со счетом 1:0.

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