Заксобрание закупит моноблоков на 9,5 млн рублей

ЗС края объявило закупку на электронной площадке России «РТС-Тендер» пятидесяти моноблоков за 9,5 млн рублей.

Средняя цена одной единицы компьютера настольного составляет 190 тыс. рублей.

Технические характеристики должны быть не ниже:

Экран, диагональ — от 23"

Экран, разрешение — 1920 на 1080

CPU — не менее 4 ядер

SSD — не менее 480 Гб

ОЗУ — не более 64 Гб

Итоги тендера подведут 27 мая 2022.

Доставить компьютеры необходимо в течение двух месяцев после заключения контракта.

В пресс-службе ЗС сообщают, что новые компьютеры нужны для замены утраченной в пожаре (октябрь 2021) техники, а также для замены парка морально устаревших компьютеров.

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