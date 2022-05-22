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Заксобрание закупит моноблоков на 9,5 млн рублей

Заксобрание закупит моноблоков на 9,5 млн рублей
Иллюстрация: yandex.ru

ЗС края объявило закупку на электронной площадке России «РТС-Тендер» пятидесяти моноблоков за 9,5 млн рублей.

#НОВОСТИ

Средняя цена одной единицы компьютера настольного составляет 190 тыс. рублей.

Технические характеристики должны быть не ниже:

  • Экран, диагональ — от 23"
  • Экран, разрешение — 1920 на 1080
  • CPU — не менее 4 ядер
  • SSD — не менее 480 Гб
  • ОЗУ — не более 64 Гб

Итоги тендера подведут 27 мая 2022.

Доставить компьютеры необходимо в течение двух месяцев после заключения контракта.

В пресс-службе ЗС сообщают, что новые компьютеры нужны для замены утраченной в пожаре (октябрь 2021) техники, а также для замены парка морально устаревших компьютеров.

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Автор: Петр Савельев
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