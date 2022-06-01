Красноярск ожидают в июне заморозки и дожди

В Красноярске ожидается холодное и дождливое начало июня, возможны заморозки, — сообщают синоптики Гидрометцентра.

Май в Красноярске был аномально теплым, на 5 градусов выше климатической нормы. Это третий рекорд за историю наблюдений — теплее было только в 1999 и 2001.

Июнь 2022 по прогнозам синоптиков ожидается ближе к норме по осадкам и температуре.

Однако начало месяца ожидается холодным, но ближе к его середине температура начнет расти.

Прогноз

первая декада: ночами возможны заморозки до –3 о С — 3…6 июня днем не выше +15 о С, дожди. С 7 июня ожидается потепление до +20 о С

С — 3…6 июня днем не выше +15 С, дожди. С 7 июня ожидается потепление до +20 С вторая декада: дневные температуры +20…25 о С, ночами до +10 о С

С, ночами до +10 С третья декада: днем +20…25оС, ночью выше +15оС

Ожидается погода ветреная, не исключены грозы и дожди, возможно даже — град.

Синоптики считают, что прохлада в начале июня для Красноярска — практически закономерность.

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