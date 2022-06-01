Красноярск ожидают в июне заморозки и дожди
В Красноярске ожидается холодное и дождливое начало июня, возможны заморозки, — сообщают синоптики Гидрометцентра.
Май в Красноярске был аномально теплым, на 5 градусов выше климатической нормы. Это третий рекорд за историю наблюдений — теплее было только в 1999 и 2001.
Июнь 2022 по прогнозам синоптиков ожидается ближе к норме по осадкам и температуре.
Однако начало месяца ожидается холодным, но ближе к его середине температура начнет расти.
Прогноз
- первая декада: ночами возможны заморозки до –3оС — 3…6 июня днем не выше +15оС, дожди. С 7 июня ожидается потепление до +20оС
- вторая декада: дневные температуры +20…25оС, ночами до +10оС
- третья декада: днем +20…25оС, ночью выше +15оС
Ожидается погода ветреная, не исключены грозы и дожди, возможно даже — град.
Синоптики считают, что прохлада в начале июня для Красноярска — практически закономерность.
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