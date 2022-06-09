Вход в парк «Прищепка» подорожал на 150%

В Красноярске 11 июня 2022 анонсировано открытие парка с четырьмя открытыми бассейнами «Прищепка».

Напомним, с 2021 за развитие территории несет ответственность муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Территория парка «Прищепка» увеличилась, теперь здесь два подогреваемых и два обычных бассейна.

Вход в «Прищепку» подорожал с прошлого сезона ровно в 2,5 раза — для взрослых билет теперь стоит 1 тыс. рублей (против 400 рублей в 2021). Билет для детей 3…6 лет стоит 600 рублей, 7…13 — 800 рублей.

Часы работы парка — 9…21.

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