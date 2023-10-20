Внимание, впереди искусство: куда сходить в Красноярске 21...27 октября 2023

Исследуем смыслы Енисея и секреты Красноярска, погружаемся в итальянский маскарад и семейные воспоминания, ищем книгу всей жизни — главные культурные события города в афише «Делового квартала».

21 октября, суббота

Внимание всем постам, которые ценят качественную литературу! 21 и 22 октября выпадут славные шансы пополнить домашнюю, корпоративную и вообще любую библиотеку: в Красноярске пройдет книжная ярмарка издательства МИФ.

Желающих прокачать читательский уровень будут ждать в торговом центре «RedSail» с 10:00 до 21:00.

freepik.com / ADS

И так как образования много не бывает, прямо на ярмарке можно будет присоединиться к двум лекциям.

21 октября в 16:00 — «Образ книготорговца в поп-культуре: от Чехова до „Книжного магазина Блэка“». Спикером станет Анна Яковлева, директор книжного магазина «Перемен» (Новосибирск).

22 октября в 15:00 — «Не просто картинки: истории о художниках и книжной иллюстрации». Ее прочитает Анна Кадикова, основательница независимого книжного магазина «Чарли» (Краснодар).

Советуем прибыть в первых рядах — может статься, что последним достанутся лишь остатки привезенного ассортимента.

22 октября, воскресенье

Для тех, кто успел унести с собой все приглянувшиеся книги, а свободное время всё-таки осталось, достойным дополнением дня станет лента «Пожары».

Семейно-историческую драму, снятую Дени Вильневым по одноименной пьесе, показывают в «Доме кино». Этот фильм вывел режиссера на международную арену — премьера «Пожаров» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2010 — и принес первую номинацию на «Оскар».

Дени Вильнев мастерски сочетает камерную драму и эпический размах, мифологическое измерение и реальность, расследовательскую фабулу и флешбеки в декорациях условного Ближнего Востока. Переключаясь между режимами то военного триллера, то остросюжетной мелодрамы, режиссёр подбрасывает всё новые детали в тлеющий костёр истории и не даёт ни своим героям, ни зрителям никакой передышки, чтобы в кульминации обрушиться волной испепеляющей правды. Но Вильнёв не оставляет только лишь выжженное поле: ему важно не просто без прикрас показать боль, гнев и ужасы войны, но и дать надежду на искупление, прощение и покой. „Пожары“ — фильм о неизгладимых шрамах и поразительной воле к жизни, не теряющий своей актуальности и душераздирающей честности», — так говорят о фильме в «Доме кино».

Фильм показывают на языке оригинала и с субтитрами — редкий шанс узнать, как все было в «родной» озвучке. Важное примечание: «Пожары» в прокате только до 25 октября.

afisha.ru

Тем, кто предпочитает более близкие по времени ленты, можно обратить внимание на «Анатомию падения»: о том, почему этот фильм сразу же назвали «Каннским фурором», мы писали здесь.

23 октября, понедельник

+1 к способам начать неделю красиво и вдохновляюще — стать гостем вернисажа выставки «Бесконечное место» художницы Валерии Амирханян.

Выставка способна активировать исследовательский процесс у зрителя: можно остановиться на минуту, наклонить голову вниз и разглядеть, что находится у нас под ногами, сместить фокус с быстро меняющихся картинок повседневности на знакомство с окружающим ландшафтом. Внимательное и чуткое отношение к окружающему миру прослеживается рефреном через всё искусство Валерии. Художница предстает перед нами медиумом, который обнажает невидимые узлы коммуникации человека и физического мира», — так характеризуют предстоящую выставку организаторы.

Начало открытия выставки в пространстве «Индустрия» запланировано на 19:00. Познакомиться с экспонированными работами можно будет до 30 ноября.

t.me/valeriamirkha

Кстати, художница принимает участие и в групповой выставке Красноярской музейной биеннале «АВЕНИСЕСИНЕВА». До этого девушка присоединилась к Сибирской лаборатории молодого искусства «Фата-моргана». Подробнее об этих проектах «ДК» рассказывал здесь.

24 октября, вторник

Театр в студию! Точнее — спектакль-автофикшн «Все как у всех» на сцену Красноярского ТЮЗа.

Он поставлен — или даже воссоздан — по четырем дневникам семейных воспоминаний из архива артистки театра Елены Половинкиной и ее матери. В моноспектакле Елена остается фактически без роли, так как играет саму себя и рассказывает о себе и своей семье, о предках, среди которых были латыши, немцы, русские, о ярких воспоминаниях детства и юности.

Я в свое время очень правильно сделала, что уговорила маму записать ее детские и недетские воспоминания. Она сначала отказывалась, говорила, что не сумеет, сомневалась, что это кому-то надо, но потом согласилась. Мама помнила себя с 4 лет, то есть, с 1941 года. Это военное детство, голод, потом — послевоенная жизнь, работа, дети. В общем, все как у всех», — говорит Елена Половинкина.

vk.com / Красноярский ТЮЗ

Недавно спектакль победил в Открытом фестивале моноспектаклей и дуэтов «Свой». Он ежегодно проходит на ведущих театральных площадках Екатеринбурга — в Камерном театре, Свердловском академическом театре драмы, Театре кукол, Коляда-театре. В 2023 «Свой» объединил 12 моноспектаклей и дуэтов, и «Все как у всех» отметили как самый выдающийся в номинации «За автофикциональный и исследовательский подход в работе с семейной историей на территории репертуарного театра».

Мы надеемся, что после спектакля вы станете друг другу немножко ближе и, может быть, тоже начнете собирать коллекцию воспоминаний о себе и своей семье. Сохраните свою историю. Она безусловно интересна, ведь жизнь каждого человека неповторима и уникальна», — такой смысл вкладывает в спектакль постановочная группа.

На ближайшие два месяца запланировано только три показа: 24 и 29 октября, и 30 ноября. Больше половины билетов на каждый уже разобраны — кажется, довольно красноречивая статистика.

25 октября, среда

Середина недели — рубеж, на котором «веселая драма» именно то, что нужно. Главная dramma giocoso на 25 октября: «Дон Жуан» в Красноярском театре оперы и балета, который станет одной из финишных точек фестиваля искусств «Хворостовский».

Состав исполнителей подобрался действительно особенным — ими станут оперная труппа и оркестр Московского академического музыкального театра имени народных артистов Станиславского и Немировича-Данченко.

vk.com / Красноярский театр оперы и балета

Оперу в постановке Александра Тителя, премьера которой состоялась не так давно — в 2014, исполнят на итальянском языке.

Здесь перемешались игра и реальность, маски и лица, чувственность и холодное нравоучение. Непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. Моцарт и его либреттист Лоренцо да Понте написали «Дон Жуана» для Национального театра Праги, где в 1787 году и состоялась премьера оперы. Пражане приветствовали новое сочинение Моцарта совершенно неистово. Последовавшая затем постановка в Вене не имела столь восторженного отклика. Император Иосиф II заметил, что «Дон Жуан» оказался не по зубам" его венцам. Он вряд ли мог тогда предположить, что попытки разгадать «Дон Жуана» будут бесконечны. Сегодня, спустя два с половиной столетия после премьеры, моцартовский «Дон Жуан» по-прежнему остаётся неразгаданной оперной тайной«, — так рассказывают о предстоящей опере в Красноярской филармонии.

О том, какие события запланированы в рамках фестиваля Хворостовского, мы писали здесь.

26 октября, четверг

Пока Красноярск наслаждается последними днями, еще согретыми не по-осеннему ярким солнцем, самое время узнать, чем еще может удивить город с почти 400-летней историей.

Недавно мы поговорили с людьми, которые сделали любовь к городу буквально своей работой: красноярские экскурсоводы рассказали, как они строят свои маршруты и почему хождения по давно знакомым улицам могут превратиться в полноценное путешествие. Или даже приключение?

«Деловой квартал»

Почитать, какими тропами и фактами открывается непривычный Красноярск — а потом и прогуляться по ним! — можно здесь.

27 октября, пятница

Все готовы к погружению в «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»? А оно уже началось!

26 октября в «Площади Мира» пройдет открытие основного проекта XV Красноярской музейной биеннале. Кроме кураторских экскурсий по всем объектам, обещают живую музыку и современные танцы — все по чести и настоящей красоте искусства.

После открытия программа станет максимально концентрированной. Например, 27 октября можно простроить полноценную дорожную карту по волнам «АВЕНИСЕЕСИНЕВА».

vk.com / Музейный центр «Площадь Мира»

В 12:00 начнется последняя экскурсия в Музей красноярского водопровода и речной клуб «Остров». Ее провели всего несколько раз, и после финальной поездки 27 октября повторов пока не обещают.

Художники и кураторы Сибири провели лето в Красноярске, пристально изучая реку Енисей. „Идущие к реке“ — манифест возвращения к нечеловеческому, очищения, новых отношений между человеком и рекой», — так описывают концепцию специальной экскурсии в «Площади Мира».

Участники исследуют две точки:

— на территории Музея красноярского водопровода на Посадном они изучат документацию действия ритуального технологического аппарата, созданного для ментального очищения Енисея от «НИИ собачьих дел», серию лунограмм с прибрежной линии Енисея от Лары Федотовой и полевые записи агрегатных состояний Енисея художника Константина Рослякова.

— на острове Отдыха ждет мистификация его истории через серию загадочных уличных объектов Жени Иль, компьютерной игры Александра D3mark0 Михайлова и архива художника, придумывающего самолеты и гидропорты от Алины Долбилиной

В 15:00 стартует буквально первая обзорная экскурсия по основной экспозиции «АВЕНИСЕЕСИНЕВА». Организаторы обещают целое путешествие.

vk.com / Красноярская музейная биеннале

«А в Енисее синева» — концептуализация сибирского пространства и погружение в метафизику реки через арт-резиденции в музеях края и «внутренние» путешествия художников. В итоге — серия инсталляций из реальных историй, коллекций музеев и свойств ландшафтов локальных мест в протяженной выставке на два этажа;

«PolArt. Полярная арт-резиденция: 2016−2023» — впервые в единой экспозиции более 30 полярных видений, художественных размышлений о парадоксальном месте Норильск;

«По волнам нашей памяти» — экспозиция плакатов Дмитрия Рекина, художника, создавшего авторский плакат для текущей биеннале;

Результаты работы 12 художников в V Сибирской лаборатории молодого искусства «Фата-моргана» — две недели погружений и дрейфа;

«Как звучит Енисей» — дыхание и звучание Енисея в проекте параллельной программы;

Инсталляция «Память воды» Гриши Шарова, выбранная жюри по итогам питчинга идей — переосмысление идеи поворота сибирских рек, где вода — главный хранитель памяти о прошлом, настоящем и будущем;

«Лед тронулся» — инсталляция в аванзале Музейного центра «Площадь Мира»;

«Зеркало реки» — инсталляция в Речной галерее.

А в 20:00 можно остаться на уже традиционную ночную экскурсию: кто откажется от «Ночи в музее» по-красноярски?

Больше о культурных событиях Красноярска:

WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири

12 октября прошла церемония WHERETOEAT Siberia: вся первая тройка наград досталась заведениям Красноярска. Главные победы и детали гастрономической премии — в специальном обзоре «Делового квартала».

На всю громкость: что слушать о бизнесе в октябре 2023

Топ-3 подкаста, в которых бизнес «подсвечивается» с не самых очевидных, но от этого не менее любопытных сторон — в новой подборке «Делового квартала».

Лаборатория современной музыки musicAeterna Youth пройдет в Красноярске осенью 2023

Молодые музыканты смогут участвовать в ней бесплатно, но понадобится пройти предварительный отбор. Подать заявки можно до 16 октября включительно. Мастер-классы проведут в Красноярской филармонии.

Красноярские дизайнеры могут получить 1 млн от Арктической стартап-экспедиции CREATIVETECH

Общий призовой фонд конкурса — 8 млн рублей. Для потенциальных участников открыты 8 направлений: от городской среды и ювелирного дела до разработки игр и кино. Заявки принимаются до 24 октября 2023.

Важно! Первые подробности премии «Человек года-2023»

Искусственный интеллект, новые номинации и беспрецедентные возможности для партнерских интеграций. Организаторы премии «Человек года» презентовали событие на закрытом приеме. Делимся подробностями.