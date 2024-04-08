Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024

Премьера пьесы «Бизнес-рапсодия», запись винилового альбома и торжество искренности: рассказываем и показываем, каким было главное бизнес-событие весны от команды «Делового квартала».

Пролог

28 марта состоялось одно из самых значимых событий для делового сообщества Красноярска — Бизнес-девичник`2024. В этом году площадкой выбрали дом событий «Сосны»: уже один только наполненный ароматом хвои воздух располагает впитывать прекрасное. Здесь прошла кульминация события, к которому организаторы и героини готовились больше месяца — премьера пьесы «Бизнес-рапсодия».

Она стала заключительной частью трилогии о красноярских предпринимательницах. 28 марта Татьяна Андреева, Елена Герасименко, Евгения Кузьмичева, Полина Паремская и Елизавета Скрябикова вышли на сцену, чтобы поделиться своими историями: масштабными, пронзительными и трансформирующими каждую.

С самого начала Бизнес-девичник задумывался как камерный формат. Однако идея вдохновения женскими историями в бизнесе оказалась настолько широкой и глубокой, что событие стало расти из года в год. И не только количественно. Нам удалось вырастить смыслы. А они в свою очередь потребовали обновления формата, поиска новых творческих решений. Так мы пришли к музыкальной кавер-фантазии „Бизнес-рапсодия“. Я всегда визуализирую эффект впечатления от события. На этот раз пришел нежный, но сильный образ: будто бы посреди суеты, хмари, неожиданно вы погружаете лицо в цветущее облако сирени или жасмина. Мне хотелось, чтобы гости события испытали нечто подобное. Неожиданно прекрасно, изысканно, щемяще. Да, каждая героиня пьесы — сильная женщина, женщина-герой. Но в то же время хрупкая, ранимая, рефлексирующая, настоящая. Вот на этой грани строилась драматургия пьесы и всего события. Думаю, что у нас получилось», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор и издатель «Делового квартала» в Красноярске, бессменный автор пьес Бизнес-девичника.

Ее собственная история стала своеобразным прологом «Бизнес-рапсодии» — так первый фрагмент задал градус честности и открытости собственному опыту.

Свет. Камера. Мотор. Каждое выступление предварялось отрывками видеоинтервью: их команда «Делового квартала» записала с каждой героиней. Это был первый опыт и для самого издания — о том, какими были видеоинтервью героинь «Бизнес-рапсодии», созданные с командой FERMA production, мы рассказывали в специальном репортаже.

Акт I

Героиня, которая вышла на сцену первой — Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design. Ее история в первую очередь о переходе профессиональном. О том, как архитектор может находить себя не только в проектировании, но одновременно в эстетике, творчестве и коммуникациях. Шаг за шагом выращивать из этого не только собственную идентичность, но и свое дело. О том, с чем сталкивается дочь предпринимателей, когда открывает свой бизнес. И, конечно, о вдохновении — красотой и свободой.

Каждая героиня получила и собственную музыкальную композицию: для них создали аранжировки известных песен, которые воплощали дух героинь. В случае Елизаветы Скрябиковой это была авторская композиция, которую написала и исполнила вокалистка Анастасия Денисьева.

Когда очень долго готовишься, а потом наконец выступаешь, и вроде бы все закончилось — мандраж и предвкушение все равно остаются. Думаю, это ощущение законченности придет позже, но ожидание и реальность уже сошлись. Я сильно переживала, еще и выступала первой, поэтому прямо за кулисами делала дыхательную практику, настраивала себя, и вышла на очень спокойной волне. Начала читать — и на меня снова „нахлынуло“. Но все прошло хорошо, и это очень крутой опыт, который показывает: „Чего было бояться? Людей, себя, своей истории?“. Это тоже интересно проанализировать! Особенно если учесть, что это мой дебют на сцене в сознательном возрасте на такую большую аудиторию, и я получила очень много поддержки от людей здесь», — делится впечатлениями Елизавета Скрябикова.

Акт II

Следующей свою историю рассказала Елена Герасименко, основательница компании «БухгалТерра». Ее повествование — детская мечта о профессии актрисы и уже взрослом освоении тогда еще «дикой» для рынка ниши бухгалтерии на аутсорсе. А еще рассказ о том, что происходит, когда владелец бизнеса в одночасье остается один на один с опустевшей компанией — как в этой патовой ситуации выйти на новый уровень и заново научиться доверять. Да, управленческие уроки могут казаться катастрофой, но на самом деле становятся лишь новым шагом.

Музыкальное олицетворение истории Елены Герасименко воплотила певица Юлия Майнгардт. Она исполнила авторское прочтение композиции Анжелики Варум «Вполголоса».

Когда команда «Делового квартала» предложила мне стать героиней пьесы и рассказала о теме — эффекте перехода, я поняла, что сейчас нахожусь именно в этой точке: я пережила такие события и хотела бы ими поделиться. Но получив свой монолог, я поняла, что переживание этой истории все еще остро ощущается: и когда репетируя, я читала его мужу, слезы бежали уже на первых строчках — настолько острыми оказалась для меня эти события. Это действительно настолько глубокая история, которую надо обнажить, чтобы о ней узнали и другие, и, наверное, поэтому проживание случилось еще до выхода на сцену. А сегодня кульминация, и я поняла, что это действительно переход — и даже загадала себе, что если все пройдет хорошо, значит, я точно на новом уровне. И это осознание случилось: я почувствовала, как расширились границы восприятия мира и моего проявления себя в нем», — делилась Елена Герасименко с «ДК» в день премьеры.

Акт III

Третьей на сцену вышла героиня, которую многие помнят по первой части трилогии — Татьяна Андреева, основательница сети семейных центров «Умка». Она не впервые делится своими «взлетами, которые начинались с падений». Учеба, работа, семья, свое дело: везде рано или поздно случались болезненные неудачи, которые спустя время трансформировались в ошеломительные успехи. Это история о новой жизни, которую можно (и нужно!) начать, даже будучи в опустошении: и на это место придут любовь, гармония, смысл. Тогда все, что рушилось, расцветет ярче прежнего — а значит, жизнь только набирает обороты. Кто, если не мы, будут авторами и волшебниками своей жизни?

Гимном Татьяны Андреевой на «Бизнес-рапсодии» стал кавер с оригинальным текстом на песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении вокалистки Надежды Самковой.

Сначала думала, что не буду волноваться, и будто в череде своих забот Бизнес-девичник стал одним из событий. Уже привычно, уже была, но когда настала моя очередь — начало потряхивать. Рассказывала с удовольствием, но села и поняла, что щеки пылают как у школьницы и энергия бурлит в теле. Для меня это знак, что обмен „брать-давать“ произошел. И меня так тронула строчка „Солнце мое, взгляни на меня, моя рука превратилась в крыло“ — действительно в крыло, а не вкладок. Я правда люблю лететь и хочу легкости! Да, не все получается легко — но получается», — рассказывает Татьяна Андреева.

Антракт

В любой истории важны не только развитие сюжета и действия героев, но также своевременные паузы. И делать их нужно со вкусом и фантазией. Поэтому антрактом «Бизнес-рапсодии» стал fashion-показ сибирских брендов MERMAN и DAISYKNIT. Он прошел как настоящее шоу: завораживающее, магическое, притягивающее внимание и взгляды.

Чтобы у героинь была возможность вернуться в эту паузу даже после мероприятия и наполниться энергией, бренд MERMAN подарил каждой сертификат на 50 тыс. — очень мотивирует на знакомство с весенней коллекцией!

Возможность продлить Бизнес-девичник предоставили и в сети SPA-центров «Бархатный сезон»: их подарком героиням стали сертификаты на отдых в акво-термо-зоне и сеанс массажа.

Акт IV

Четвертое действие посвятили истории Евгении Кузьмичевой, основательницы сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит». Ее рассказ — о том, что создание бизнеса сродни шахматной партии, где каждый ход становится шагом к победе. И что со временем нужно становиться не только мозгом, сердцем, душой, но одновременно лицом и голосом своего дела. А еще о том, что лучше всего в итоге получается то, что делаешь для своего, родного и близкого.

Музыкальный облик история Евгении Кузьмичевой обрела благодаря голосу Левона Полояна и композиции «Глаза».

Довольна собой! Это мой первый выход на большую публику, и то, насколько легко у меня это получилось благодаря внутреннему общению и поддержке участниц — это восхитительно! Сейчас мы чувствуем себя командой. И насколько бережным было сопровождение организаторов! Несмотря на тревогу и страх в начале, атмосфера оказалась настолько согревающей и искренней, что все любые сомнения отпали», — делится Евгения Кузьмичева.

Акт V

Заключительным аккордом стала история Полины Паремской, генеральной управляющей Novotel & Ibis Krasnoyarsk Center. Ее рассказ был наполнен солнцем Черногории, красноярскими дождями и отелями, которые стали не просто работой, но настоящим лекарством и даже спасением. Должность в Novotel & Ibis Krasnoyarsk Center Полина Паремская приняла в сложный для отеля и мира момент — пандемию. И справилась. Теперь каждый ее день начинается и заканчивается лишь улыбкой — и неизменно наполнен приключениями.

Музыкальное воплощение этой истории исполнила Елизавета Садонцева в композиции Final Countdown.

Эмоции бурлят, и внутри еще можно почувствовать тот ком, что накапливался пару часов перед выходом, но сейчас чувствуется только тепло. Публика приняла мой личный рассказ, благодарит за открытость и откровенность. Для этого я проделала большую работу, и, конечно, очень благодарна поддержке редакции „Делового квартала“ и глубинному интервью в самом начале. Наверное, только сейчас я поняла, как важно и значимо для каждой женщины иметь возможность поработать с собой, увидеть свои шаги. Это принятие своей истории, своего опыта. И осознание — это уже ты, твоя жизнь, твоя роль, и уже сейчас твои действия могут иметь влияние на жизнь других людей», — делилась Полина Паремская в вечер Бизнес-девичника.

Эпилог

Истории героинь не останутся лишь в нашей памяти: команда сделала запись каждого выступления, и совсем скоро их перенесут на виниловые пластинки. Так героини пьесы станут еще и обладательницами собственного альбома с одноименным названием «Бизнес-рапсодия». Именно поэтому инсценировка прошла в формате радиоэфира на станции «Красноярск — Главный». Провел его ведущий Сергей Васильев.

Бизнес-девичник`2024 стал синергией драматического, поэтического и музыкального искусств. За стихотворную составляющую отвечала поэт Александра Макаренко. А за мелодии, которые стали еще одной красной нитью пьесы — композитор Генрих Лисовский и джазовый коллектив Игоря Полухина.

И если «театр начинается с вешалки», то любое событие «Делового квартала» открывается локациями, которые создают его атмосферу. В этот раз мы стилизовали их под 1970-е: время, когда расцветали и набирали силу всемирно известные fashion-бренды и музыкальные лейблы.

Компания «Пакетмаркет» создала креативную фотолокацию по мотивам творчества Энди Уорхола — американского художника, который возвел промышленную упаковку в ранг искусства с фэшн-интерполяцией, и неустанно провозглашал принципы эклектики и свободы.

Я давно не видела свою „стаю“, последний год был непростой. На Бизнес-девичнике наконец получилось встретиться. Это меня поддержало, вновь вдохновило. И, конечно, не обошлось без новых знакомств. Здесь все про девочек, их истории, их путь невольно возвращает к собственным воспоминаниям и своему пути. Взгляд как наблюдателя на другой бизнес, жизнь другого человека — это помогает собрать свои пазлы, да и чужие тоже. Пережив сложный период, часто трансформационный и болезненный, оставшись в живых — тебя ждет новый high level! Проверено! Сообщество помогает понять, что ты есть, что все получается. Каждому важно это чувствовать», — говорит Ольга Свежинская, основательница компании «Пакетмаркет».

Медицинское объединение «Сантем» подготовило для события весеннюю фотозону с живыми цветами и созданным специально для мероприятия интерактивом.

Медицинское объединение «Сантем» партнеры и друзья издания «Деловой квартал». Мы уже не первый раз поддерживаем события издания, которые с каждым разом удивляют все больше. Очные мероприятия — всегда отличная площадка для встречи с лидерами бизнес-сообщества и знакомства с новыми партнерами. Бизнес-девичник в этом году был особенный: приятные встречи и вдохновляющие истории героинь, настоящее шоу для гостей. Нам хотелось поддержать тему «Бизнес-рапсодии» и мы создали прекрасную весеннюю локацию с живыми цветами, чтобы каждая гостья почувствовала приближение весны и тепла», — говорит Жанна Дорошенко, директор «Сантем».

Еще один партнер Бизнес-девичника — центр женского развития Woman Dreams — разработал специальный чек-лист по женскому состоянию. Гостьи могли не только заполнить его, но и проконсультироваться с Марией Квашниной, основательницей Woman Dreams, тренером международной Федерации вумбилдинга и экспертом в работе с подсознанием.

Мероприятие не обошлось и без автомобильного партнера: уже по традиции им стал официальный дилер Chery «Медведь». Компания подготовила молекулярный бар, фотолокацию в формате селфи-зеркала и эксклюзивный розыгрыш, победительница которого получила возможность поездки домой на новом бизнес-седане Chery Arrizo.

Еще один партнер проекта — салон доставки цветов «Цветочный Красноярск» — порадовал каждую героиню уникальным букетом. А каждая гостья получила цветочный браслет: бутоны украшали мини-пластинки, которые стали своеобразным символом события.

О том, чтобы вкус торжества ощущался еще ярче, позаботился «Культ Колбас»: каждой героине вручили набор деликатесов родом из итальянской, французской и испанской гастрономии.

Благодаря нашим информационным партнерам мы смогли полноценно раскрыть концепцию Бизнес-девичника`2024. В этом нам помог главный информационный события — медиагруппа «Прима», а также радиостанции «Серебряный дождь» и Love Radio.

Выдержать визуальный облик Бизнес-девичника в рамках стилизации и эстетики получилось с помощью Image Buro Анны Шульминой и бренда Luisa Spagnoli.

А за качественное исполнение всей полиграфической части благодарим нашего неизменного партнера печатный центр «КПД».

Послесловие

«Событием в событии» стал запуск бизнес-панели «Теплый контакт»: инструменту, с помощью которого гостьи присоединились к цифровому нетворкингу.

Каждая могла отправить сообщение персоне, с которой хотела установить теплый контакт. Издание же гарантирует, что оно будет доставлено и прочитано.

В этом году Бизнес-девичник стал еще масштабнее: к нам пришли уже более 200 женщин-предпринимателей, но мероприятие по-прежнему остается закрытым, а значит, сохраняется качество аудитории. Зачем же приходят это на событие? С одной стороны это светский вечер, возможность выйти из рутины, вдохновиться и наполниться энергией через истории женщин, которые делают бизнес в одном с нами городе, встречали сложности и успешно проходили их. С другой стороны — это общение, которое перетекает в новые формы сотрудничества и партнерства. Для этого мы впервые запустили Бизнес-панель. И она дала вау-эффект: за вечер мы получили больше 120 обращений. Значит, потребность в такой онлайн-платформе была! Безусловно, мы будем продолжать и развивать эту историю. Более того, те успешные кейсы совместного взаимодействия, которыми предприниматели захотят поделиться с „ДК“, мы осветим на протяжении года», — говорит Светлана Ковалева, управляющий партнер «Делового квартала».

С каждым событием мы только убеждаемся в своей позиции: «Главное — люди». И благодарим каждого, кто дал этому Бизнес-девичнику случиться! Его режиссером впервые выступил Эльдар Мухамедзянов, а вот команда продюсеров вам уже знакома — Ольга Абанцева, София Дунай и Степан Петраченко.

Создавая идею, ты всегда выстраиваешь модель „Ожидание — Реальность“. И реальность всегда прекраснее, потому что это вопрос магии. Когда она возникает? В тот моменте, где все вовлечены в процесс и видят в нем смысл. А когда возникает смысл? Когда люди, которые никогда не делали чего-то конкретного — например, не выступали артистами на сцене, как наши героини, совершают это открытие. Или когда вокалисты должны вложить в известные мелодии новые смыслы, прожить их. И, конечно, это новый опыт для команды организаторов. И вот эта магия либо возникает, либо нет — обычно все сходится в четырех случаях из десяти, и Бизнес-девичник в них вошел. Столь сложносочиненная история обрела смысл, в ней не забыли про бизнес и женщин, показали их путь и дело. Горжусь этим проектом!», — говорит Эльдар Мухамедзянов.

Спасибо каждой, кто присоединился к главному бизнес-событию весны и до встречи на Бизнес-девичнике`2025!

Иллюстрации: фотоархив «Делового квартала» / Владимир Сергеев; фотоагентство «Грани»

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