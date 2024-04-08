Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.04
92,41
100,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024
Иллюстрация: фотоархив и коллаж «Делового квартала»

Премьера пьесы «Бизнес-рапсодия», запись винилового альбома и торжество искренности: рассказываем и показываем, каким было главное бизнес-событие весны от команды «Делового квартала».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Пролог

28 марта состоялось одно из самых значимых событий для делового сообщества Красноярска — Бизнес-девичник`2024. В этом году площадкой выбрали дом событий «Сосны»: уже один только наполненный ароматом хвои воздух располагает впитывать прекрасное. Здесь прошла кульминация события, к которому организаторы и героини готовились больше месяца — премьера пьесы «Бизнес-рапсодия».

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 1

Она стала заключительной частью трилогии о красноярских предпринимательницах. 28 марта Татьяна Андреева, Елена Герасименко, Евгения Кузьмичева, Полина Паремская и Елизавета Скрябикова вышли на сцену, чтобы поделиться своими историями: масштабными, пронзительными и трансформирующими каждую.

С самого начала Бизнес-девичник задумывался как камерный формат. Однако идея вдохновения женскими историями в бизнесе оказалась настолько широкой и глубокой, что событие стало расти из года в год. И не только количественно. Нам удалось вырастить смыслы. А они в свою очередь потребовали обновления формата, поиска новых творческих решений. Так мы пришли к музыкальной кавер-фантазии „Бизнес-рапсодия“. Я всегда визуализирую эффект впечатления от события. На этот раз пришел нежный, но сильный образ: будто бы посреди суеты, хмари, неожиданно вы погружаете лицо в цветущее облако сирени или жасмина. Мне хотелось, чтобы гости события испытали нечто подобное. Неожиданно прекрасно, изысканно, щемяще. Да, каждая героиня пьесы — сильная женщина, женщина-герой. Но в то же время хрупкая, ранимая, рефлексирующая, настоящая. Вот на этой грани строилась драматургия пьесы и всего события. Думаю, что у нас получилось», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор и издатель «Делового квартала» в Красноярске, бессменный автор пьес Бизнес-девичника.

Ее собственная история стала своеобразным прологом «Бизнес-рапсодии» — так первый фрагмент задал градус честности и открытости собственному опыту.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 2

Свет. Камера. Мотор. Каждое выступление предварялось отрывками видеоинтервью: их команда «Делового квартала» записала с каждой героиней. Это был первый опыт и для самого издания — о том, какими были видеоинтервью героинь «Бизнес-рапсодии», созданные с командой FERMA production, мы рассказывали в специальном репортаже.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 3

Акт I

Героиня, которая вышла на сцену первой — Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design. Ее история в первую очередь о переходе профессиональном. О том, как архитектор может находить себя не только в проектировании, но одновременно в эстетике, творчестве и коммуникациях. Шаг за шагом выращивать из этого не только собственную идентичность, но и свое дело. О том, с чем сталкивается дочь предпринимателей, когда открывает свой бизнес. И, конечно, о вдохновении — красотой и свободой.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 4

Каждая героиня получила и собственную музыкальную композицию: для них создали аранжировки известных песен, которые воплощали дух героинь. В случае Елизаветы Скрябиковой это была авторская композиция, которую написала и исполнила вокалистка Анастасия Денисьева.

Когда очень долго готовишься, а потом наконец выступаешь, и вроде бы все закончилось — мандраж и предвкушение все равно остаются. Думаю, это ощущение законченности придет позже, но ожидание и реальность уже сошлись. Я сильно переживала, еще и выступала первой, поэтому прямо за кулисами делала дыхательную практику, настраивала себя, и вышла на очень спокойной волне. Начала читать — и на меня снова „нахлынуло“. Но все прошло хорошо, и это очень крутой опыт, который показывает: „Чего было бояться? Людей, себя, своей истории?“. Это тоже интересно проанализировать! Особенно если учесть, что это мой дебют на сцене в сознательном возрасте на такую большую аудиторию, и я получила очень много поддержки от людей здесь», — делится впечатлениями Елизавета Скрябикова. 

Акт II

Следующей свою историю рассказала Елена Герасименко, основательница компании «БухгалТерра». Ее повествование — детская мечта о профессии актрисы и уже взрослом освоении тогда еще «дикой» для рынка ниши бухгалтерии на аутсорсе. А еще рассказ о том, что происходит, когда владелец бизнеса в одночасье остается один на один с опустевшей компанией — как в этой патовой ситуации выйти на новый уровень и заново научиться доверять. Да, управленческие уроки могут казаться катастрофой, но на самом деле становятся лишь новым шагом.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 5

Музыкальное олицетворение истории Елены Герасименко воплотила певица Юлия Майнгардт. Она исполнила авторское прочтение композиции Анжелики Варум «Вполголоса».

Когда команда «Делового квартала» предложила мне стать героиней пьесы и рассказала о теме — эффекте перехода, я поняла, что сейчас нахожусь именно в этой точке: я пережила такие события и хотела бы ими поделиться. Но получив свой монолог, я поняла, что переживание этой истории все еще остро ощущается: и когда репетируя, я читала его мужу, слезы бежали уже на первых строчках — настолько острыми оказалась для меня эти события. Это действительно настолько глубокая история, которую надо обнажить, чтобы о ней узнали и другие, и, наверное, поэтому проживание случилось еще до выхода на сцену. А сегодня кульминация, и я поняла, что это действительно переход — и даже загадала себе, что если все пройдет хорошо, значит, я точно на новом уровне. И это осознание случилось: я почувствовала, как расширились границы восприятия мира и моего проявления себя в нем», — делилась Елена Герасименко с «ДК» в день премьеры.

Акт III

Третьей на сцену вышла героиня, которую многие помнят по первой части трилогии — Татьяна Андреева, основательница сети семейных центров «Умка». Она не впервые делится своими «взлетами, которые начинались с падений». Учеба, работа, семья, свое дело: везде рано или поздно случались болезненные неудачи, которые спустя время трансформировались в ошеломительные успехи. Это история о новой жизни, которую можно (и нужно!) начать, даже будучи в опустошении: и на это место придут любовь, гармония, смысл. Тогда все, что рушилось, расцветет ярче прежнего — а значит, жизнь только набирает обороты. Кто, если не мы, будут авторами и волшебниками своей жизни?

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 6

Гимном Татьяны Андреевой на «Бизнес-рапсодии» стал кавер с оригинальным текстом на песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении вокалистки Надежды Самковой.

Сначала думала, что не буду волноваться, и будто в череде своих забот Бизнес-девичник стал одним из событий. Уже привычно, уже была, но когда настала моя очередь — начало потряхивать. Рассказывала с удовольствием, но села и поняла, что щеки пылают как у школьницы и энергия бурлит в теле. Для меня это знак, что обмен „брать-давать“ произошел. И меня так тронула строчка „Солнце мое, взгляни на меня, моя рука превратилась в крыло“ — действительно в крыло, а не вкладок. Я правда люблю лететь и хочу легкости! Да, не все получается легко — но получается», — рассказывает Татьяна Андреева.

Антракт

В любой истории важны не только развитие сюжета и действия героев, но также своевременные паузы. И делать их нужно со вкусом и фантазией. Поэтому антрактом «Бизнес-рапсодии» стал fashion-показ сибирских брендов MERMAN и DAISYKNIT. Он прошел как настоящее шоу: завораживающее, магическое, притягивающее внимание и взгляды.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 7

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 8

Чтобы у героинь была возможность вернуться в эту паузу даже после мероприятия и наполниться энергией, бренд MERMAN подарил каждой сертификат на 50 тыс. — очень мотивирует на знакомство с весенней коллекцией!

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 9

Возможность продлить Бизнес-девичник предоставили и в сети SPA-центров «Бархатный сезон»: их подарком героиням стали сертификаты на отдых в акво-термо-зоне и сеанс массажа.

Акт IV

Четвертое действие посвятили истории Евгении Кузьмичевой, основательницы сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит». Ее рассказ — о том, что создание бизнеса сродни шахматной партии, где каждый ход становится шагом к победе. И что со временем нужно становиться не только мозгом, сердцем, душой, но одновременно лицом и голосом своего дела. А еще о том, что лучше всего в итоге получается то, что делаешь для своего, родного и близкого.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 10

Музыкальный облик история Евгении Кузьмичевой обрела благодаря голосу Левона Полояна и композиции «Глаза».

Довольна собой! Это мой первый выход на большую публику, и то, насколько легко у меня это получилось благодаря внутреннему общению и поддержке участниц — это восхитительно! Сейчас мы чувствуем себя командой. И насколько бережным было сопровождение организаторов! Несмотря на тревогу и страх в начале, атмосфера оказалась настолько согревающей и искренней, что все любые сомнения отпали», — делится Евгения Кузьмичева.

Акт V

Заключительным аккордом стала история Полины Паремской, генеральной управляющей Novotel & Ibis Krasnoyarsk Center. Ее рассказ был наполнен солнцем Черногории, красноярскими дождями и отелями, которые стали не просто работой, но настоящим лекарством и даже спасением. Должность в Novotel & Ibis Krasnoyarsk Center Полина Паремская приняла в сложный для отеля и мира момент — пандемию. И справилась. Теперь каждый ее день начинается и заканчивается лишь улыбкой — и неизменно наполнен приключениями.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 11

Музыкальное воплощение этой истории исполнила Елизавета Садонцева в композиции Final Countdown.

Эмоции бурлят, и внутри еще можно почувствовать тот ком, что накапливался пару часов перед выходом, но сейчас чувствуется только тепло. Публика приняла мой личный рассказ, благодарит за открытость и откровенность. Для этого я проделала большую работу, и, конечно, очень благодарна поддержке редакции „Делового квартала“ и глубинному интервью в самом начале. Наверное, только сейчас я поняла, как важно и значимо для каждой женщины иметь возможность поработать с собой, увидеть свои шаги. Это принятие своей истории, своего опыта. И осознание — это уже ты, твоя жизнь, твоя роль, и уже сейчас твои действия могут иметь влияние на жизнь других людей», — делилась Полина Паремская в вечер Бизнес-девичника.

Эпилог

Истории героинь не останутся лишь в нашей памяти: команда сделала запись каждого выступления, и совсем скоро их перенесут на виниловые пластинки. Так героини пьесы станут еще и обладательницами собственного альбома с одноименным названием «Бизнес-рапсодия». Именно поэтому инсценировка прошла в формате радиоэфира на станции «Красноярск — Главный». Провел его ведущий Сергей Васильев.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 12

Бизнес-девичник`2024 стал синергией драматического, поэтического и музыкального искусств. За стихотворную составляющую отвечала поэт Александра Макаренко. А за мелодии, которые стали еще одной красной нитью пьесы — композитор Генрих Лисовский и джазовый коллектив Игоря Полухина.

И если «театр начинается с вешалки», то любое событие «Делового квартала» открывается локациями, которые создают его атмосферу. В этот раз мы стилизовали их под 1970-е: время, когда расцветали и набирали силу всемирно известные fashion-бренды и музыкальные лейблы.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 13

Компания «Пакетмаркет» создала креативную фотолокацию по мотивам творчества Энди Уорхола — американского художника, который возвел промышленную упаковку в ранг искусства с фэшн-интерполяцией, и неустанно провозглашал принципы эклектики и свободы.

Я давно не видела свою „стаю“, последний год был непростой. На Бизнес-девичнике наконец получилось встретиться. Это меня поддержало, вновь вдохновило. И, конечно, не обошлось без новых знакомств. Здесь все про девочек, их истории, их путь невольно возвращает к собственным воспоминаниям и своему пути. Взгляд как наблюдателя на другой бизнес, жизнь другого человека — это помогает собрать свои пазлы, да и чужие тоже. Пережив сложный период, часто трансформационный и болезненный, оставшись в живых — тебя ждет новый high level! Проверено! Сообщество помогает понять, что ты есть, что все получается. Каждому важно это чувствовать», — говорит Ольга Свежинская, основательница компании «Пакетмаркет».

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 14

Медицинское объединение «Сантем» подготовило для события весеннюю фотозону с живыми цветами и созданным специально для мероприятия интерактивом.

Медицинское объединение «Сантем» партнеры и друзья издания «Деловой квартал». Мы уже не первый раз поддерживаем события издания, которые с каждым разом удивляют все больше. Очные мероприятия — всегда отличная площадка для встречи с лидерами бизнес-сообщества и знакомства с новыми партнерами. Бизнес-девичник в этом году был особенный: приятные встречи и вдохновляющие истории героинь, настоящее шоу для гостей. Нам хотелось поддержать тему «Бизнес-рапсодии» и мы создали прекрасную весеннюю локацию с живыми цветами, чтобы каждая гостья почувствовала приближение весны и тепла», — говорит Жанна Дорошенко, директор «Сантем».
Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 15
 

Еще один партнер Бизнес-девичника — центр женского развития Woman Dreams — разработал специальный чек-лист по женскому состоянию. Гостьи могли не только заполнить его, но и проконсультироваться с Марией Квашниной, основательницей Woman Dreams, тренером международной Федерации вумбилдинга и экспертом в работе с подсознанием.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 16

Мероприятие не обошлось и без автомобильного партнера: уже по традиции им стал официальный дилер Chery «Медведь». Компания подготовила молекулярный бар, фотолокацию в формате селфи-зеркала и эксклюзивный розыгрыш, победительница которого получила возможность поездки домой на новом бизнес-седане Chery Arrizo.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 17

Еще один партнер проекта — салон доставки цветов «Цветочный Красноярск» — порадовал каждую героиню уникальным букетом. А каждая гостья получила цветочный браслет: бутоны украшали мини-пластинки, которые стали своеобразным символом события.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 18

О том, чтобы вкус торжества ощущался еще ярче, позаботился «Культ Колбас»: каждой героине вручили набор деликатесов родом из итальянской, французской и испанской гастрономии.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 19

Благодаря нашим информационным партнерам мы смогли полноценно раскрыть концепцию Бизнес-девичника`2024. В этом нам помог главный информационный события — медиагруппа «Прима», а также радиостанции «Серебряный дождь» и Love Radio.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 20

Выдержать визуальный облик Бизнес-девичника в рамках стилизации и эстетики получилось с помощью Image Buro Анны Шульминой и бренда Luisa Spagnoli.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 21

А за качественное исполнение всей полиграфической части благодарим нашего неизменного партнера печатный центр «КПД».

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 22

Послесловие

«Событием в событии» стал запуск бизнес-панели «Теплый контакт»: инструменту, с помощью которого гостьи присоединились к цифровому нетворкингу.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 23

Каждая могла отправить сообщение персоне, с которой хотела установить теплый контакт. Издание же гарантирует, что оно будет доставлено и прочитано.

В этом году Бизнес-девичник стал еще масштабнее: к нам пришли уже более 200 женщин-предпринимателей, но мероприятие по-прежнему остается закрытым, а значит, сохраняется качество аудитории. Зачем же приходят это на событие? С одной стороны это светский вечер, возможность выйти из рутины, вдохновиться и наполниться энергией через истории женщин, которые делают бизнес в одном с нами городе, встречали сложности и успешно проходили их. С другой стороны — это общение, которое перетекает в новые формы сотрудничества и партнерства. Для этого мы впервые запустили Бизнес-панель. И она дала вау-эффект: за вечер мы получили больше 120 обращений. Значит, потребность в такой онлайн-платформе была! Безусловно, мы будем продолжать и развивать эту историю. Более того, те успешные кейсы совместного взаимодействия, которыми предприниматели захотят поделиться с „ДК“, мы осветим на протяжении года», — говорит Светлана Ковалева, управляющий партнер «Делового квартала».

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 24

С каждым событием мы только убеждаемся в своей позиции: «Главное — люди». И благодарим каждого, кто дал этому Бизнес-девичнику случиться! Его режиссером впервые выступил Эльдар Мухамедзянов, а вот команда продюсеров вам уже знакома — Ольга Абанцева, София Дунай и Степан Петраченко.

Создавая идею, ты всегда выстраиваешь модель „Ожидание — Реальность“. И реальность всегда прекраснее, потому что это вопрос магии. Когда она возникает? В тот моменте, где все вовлечены в процесс и видят в нем смысл. А когда возникает смысл? Когда люди, которые никогда не делали чего-то конкретного — например, не выступали артистами на сцене, как наши героини, совершают это открытие. Или когда вокалисты должны вложить в известные мелодии новые смыслы, прожить их. И, конечно, это новый опыт для команды организаторов. И вот эта магия либо возникает, либо нет — обычно все сходится в четырех случаях из десяти, и Бизнес-девичник в них вошел. Столь сложносочиненная история обрела смысл, в ней не забыли про бизнес и женщин, показали их путь и дело. Горжусь этим проектом!», — говорит Эльдар Мухамедзянов.

Истории, которые звучат: как прошел Бизнес-девичник`2024 25

Спасибо каждой, кто присоединился к главному бизнес-событию весны и до встречи на Бизнес-девичнике`2025!

Иллюстрации: фотоархив «Делового квартала» / Владимир Сергеев; фотоагентство «Грани»

 

Больше материалов для погружения в атмосферу Бизнес-девичника:

От «Унесенных ветром» до «Предпринимательского мифа»: топ книг героинь Бизнес-девичника

Героини Бизнес-девичника`2024 рассказали, какие книги вызвали эффект перехода в них самих и в развитии их бизнесов. Делимся важной для красноярских предпринимательниц литературой в подборке.

Камера, мотор, Бизнес-рапсодия: как прошли видеоинтервью героинь Бизнес-девичника`2024

Меньше месяца осталось до главного ивента весны «ДК» — закрытого Бизнес-девичника. Команда проводит воистину масштабную подготовку: рассказываем и показываем главные события в специальном репортаже.

Бизнес-девичник «Делового квартала» объединил лучших креативщиков Красноярска

«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Творческий проект создает команда, собранная из лучших представителей креативной индустрии.

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

Татьяна Андреева: Бизнес-девичник — шанс прожить свою историю и принять себя любую

Рассказываем о предпринимательницах Красноярска, которые станут героинями пьесы «Бизнес-рапсодия» и поделятся своими историями на Бизнес-девичнике`2024.

Евгения Кузьмичева: Бизнес-девичник позволит присвоить свои достижения

«Деловой квартал» готовит самое красивое событие весны в Красноярске – Бизнес-девичник. Мероприятие выстроится вокруг постановки документальной пьесы. Одной из ее героинь станет Евгения Кузьмичева.

Елизавета Скрябикова: Бизнес-девичник — идеальная площадка для развития личного бренда

Спектакль, инсайты и неповторимые эмоции — все это главный ивент весны, Бизнес-девичник «Делового квартала». Одной из пяти героинь мероприятия станет дизайнер интерьеров Елизавета Скрябикова.

Елена Герасименко: Бизнес-девичник — отличный способ отметить юбилей своей компании

«Деловой квартал» продолжает подготовку к первому ивенту 2024 — Бизнес-девичнику. Одной из его героинь, которая расскажет свою историю, станет Елена Герасименко.

Полина Паремская: Каждой хочется почувствовать себя героиней

До Бизнес-девичника`2024 остается меньше месяца. Продолжаем знакомить с его героинями: на этот раз в фокусе Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект«La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект
  • В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»
  • HelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на МираHelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на Мира
  • В аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропотокВ аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропоток
  • Виллу на берегу Енисея с парковкой для яхты выставили на продажу за 70 млнВиллу на берегу Енисея с парковкой для яхты выставили на продажу за 70 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.