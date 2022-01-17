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Красноярск выступит базой подготовки фигуристов и сноубордистов к Олимпиаде в Пекине

Красноярск выступит базой подготовки фигуристов и сноубордистов к Олимпиаде в Пекине
Иллюстрация: pronedra.ru

Предолимпийский этап подготовки у российских фигуристов начнется 22 января в ледовом дворце «Кристалл арена» в Красноярске.

#НОВОСТИ

Состязания фигуристов на Зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут 4…20 февраля 2022 года.

Состав спортсменов скоро должна объявить Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кроме того, предолимпийский этап подготовки в Красноярске проведут и спортсмены российской сборной по сноуборд-кроссу. Тренировки будут проводится на базе кластера «Сопка», где в начале января 2022 года проводились этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

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Автор: Петр Савельев
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