Красноярск выступит базой подготовки фигуристов и сноубордистов к Олимпиаде в Пекине
Предолимпийский этап подготовки у российских фигуристов начнется 22 января в ледовом дворце «Кристалл арена» в Красноярске.
Состязания фигуристов на Зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут 4…20 февраля 2022 года.
Состав спортсменов скоро должна объявить Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Кроме того, предолимпийский этап подготовки в Красноярске проведут и спортсмены российской сборной по сноуборд-кроссу. Тренировки будут проводится на базе кластера «Сопка», где в начале января 2022 года проводились этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».
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