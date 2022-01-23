Подготовка российских спортсменов к Олимпиаде-2022 началась в Красноярске

В Красноярске стартовал предолимпийский этап подготовки сборной РФ по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

Спортсмены тренируются в кластере «Сопка» Сибирского федерального университета, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам, решение о проведении подготовки здесь стало проведение в Красноярске этапов Кубка мира по сноуборду.

Все спортсмены отметили превосходные условия и радушный приём. Уверен, что не только российские, но и зарубежные спортсмены хотели бы иметь такие условия для подготовки», — сообщил Артур Злобин, вице-президент Федерации сноуборда.

Напомним, что в ледовом дворце «Кристалл арена» будут готовиться к грядущим Олимпийским играм члены сборной России по фигурному катанию на коньках.

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