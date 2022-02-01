Две трети денег на отлов бездомных собак идет на их содержание

В мэрии Красноярска рассказали, в какую сумму обходится бюджету содержание уже отловленных животных.

По данным администрации города, сейчас в приютах на пожизненном содержании находится 423 отловленные собаки, которыепроявляли «немотивированную агрессию». Только на их содержание в течение года потребуется почти 20 млн рублей — этот 75% от финансирования, выделяемого на проблему бездомных собак в 2022 году.

Расшифровывая эти траты, в мэрии уточнили, что кормление, выгул и содержание в теплом вольере одной собаки обходится бюджету в 130 рублей. В месяц же, в перерасчете на всех животных, эта сумма составляет 1,649 млн.

При этом количество отловленных особей, признанных агрессивными по решению ветеринаров, продолжает расти. Так, с декабря количество оставленных в приюте собак выросло с 357 до 423 особей. Всего же с 1 января 2022 года на территории города отловлены 169 собак», — рассказали в муниципалитете.

Напомним, что в этом году контракты на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных заключены с тремя организациями — КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ИП Полякова Т.Р. Сейчас размещены еще два подобных контракта — по 2 млн рублей каждый.

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«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске

В Красноярске работают две организации, которые занимаются бездомными животными. Это «Бездомный пес» и ООО «Сибирь». Работают они по муниципальным контрактам.