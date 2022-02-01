Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
77,47
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Две трети денег на отлов бездомных собак идет на их содержание

Две трети денег на отлов бездомных собак идет на их содержание
Иллюстрация: admkrsk.ru

В мэрии Красноярска рассказали, в какую сумму обходится бюджету содержание уже отловленных животных.

#НОВОСТИ
По данным администрации города, сейчас в приютах на пожизненном содержании находится 423 отловленные собаки, которыепроявляли «немотивированную агрессию». Только на их содержание в течение года потребуется почти 20 млн рублей — этот 75% от финансирования, выделяемого на проблему бездомных собак в 2022 году.
 
Расшифровывая эти траты, в мэрии уточнили, что кормление, выгул и содержание в теплом вольере одной собаки обходится бюджету в 130 рублей. В месяц же, в перерасчете на всех животных, эта сумма составляет 1,649 млн.
При этом количество отловленных особей, признанных агрессивными по решению ветеринаров, продолжает расти. Так, с декабря количество оставленных в приюте собак выросло с 357 до 423 особей. Всего же с 1 января 2022 года на территории города отловлены 169 собак», — рассказали в муниципалитете.
Напомним, что в этом году контракты на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных заключены с тремя организациями — КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ИП Полякова Т.Р. Сейчас размещены еще два подобных контракта — по 2 млн рублей каждый.
 
Читайте также:
СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак

НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).

За отлов бездомных собак мэрия Красноярска заплатит свыше 7 млн рублей

Администрация города планирует заключить два контракта на отлов, передержку и прочие процедуры с бездомными животными. Сил двух уже действующих подрядчиков не хватает.

«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске

В Красноярске работают две организации, которые занимаются бездомными животными. Это «Бездомный пес» и ООО «Сибирь». Работают они по муниципальным контрактам.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • iHerb запрещен. Барнаульским районным судомiHerb запрещен. Барнаульским районным судом
  • Директора организации «Альпина» подозревают в неуплате налогов на сумму 3 млрд рублейДиректора организации «Альпина» подозревают в неуплате налогов на сумму 3 млрд рублей
  • Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысячКрасноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч
  • Красноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклейКрасноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклей
  • Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.