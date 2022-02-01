Две трети денег на отлов бездомных собак идет на их содержание
В мэрии Красноярска рассказали, в какую сумму обходится бюджету содержание уже отловленных животных.
При этом количество отловленных особей, признанных агрессивными по решению ветеринаров, продолжает расти. Так, с декабря количество оставленных в приюте собак выросло с 357 до 423 особей. Всего же с 1 января 2022 года на территории города отловлены 169 собак», — рассказали в муниципалитете.
НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).
За отлов бездомных собак мэрия Красноярска заплатит свыше 7 млн рублей
Администрация города планирует заключить два контракта на отлов, передержку и прочие процедуры с бездомными животными. Сил двух уже действующих подрядчиков не хватает.
«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске
В Красноярске работают две организации, которые занимаются бездомными животными. Это «Бездомный пес» и ООО «Сибирь». Работают они по муниципальным контрактам.