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Красноярские саночники Александр Денисьев-Владислав Антонов – лучшие из россиян на ОИ

Денисьев и Антонов на Кубке мира в Сочи в 2019 году
Денисьев и Антонов на Кубке мира в Сочи в 2019 году. Иллюстрация: cska.ru

Однако показанного результата оказалось недостаточно для того, чтобы подняться на пьедестал. Олимпиада в Пекине – третья в активе красноярской санной двойки.

#НОВОСТИ

По сумме двух попыток красноярские саночники заняли восьмое место, при этом опередив вторую российскую пару: Андрея Богданова и Юрия Прохорова, они в итоге десятые. Всего на старт вышли 17 пар, итоговый протокол замкнула санная двойка из Китая.

Олимпийское золото завоевали саночники из Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арт, которые блестяще провели оба спуска. На втором месте – еще одна немецкая пара, бронза у спортсменов из Австрии.

Денисьев и Антонов тренируются вместе с 11 лет, красноярские саночники авторы нескольких национальных рекордов. 23 февраля 2019 года в Сочи они стали первыми в истории России победителями этапа Кубка мира в двойках (последний раз советские саночники Евгений Белоусов и Александр Беляков в 1987 году. 18 января 2020 года Денисьев и Антонов впервые с 1986 года выиграли золотую медаль чемпионата Европы в заездах двоек. 14 февраля 2020 года красноярская двойка выиграла первую в истории России золотую медаль чемпионата мира в спринте в спринте, а через день принесла сборной первую медаль (серебряную) в соревнованиях двоек.

На Олимпиаде в Сочи они стали серебряными призерами в эстафете.

 

Автор: Петр Савельев
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