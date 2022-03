Почему организаторы бизнес-мероприятий выбирают мультиформатные локации

Сегодня организаторы деловых мероприятий не желают следовать классическому сценарию,стандартно арендуя конференц-зал отеля, и все чаще предлагают слияние нескольких форматов проведения деловых событий

Основная цель мультиформатности — вложить в мероприятие несколько смыслов. Уместить в рамках одного делового события сразу несколько активностей. Для реализации этих целей особое значение приобретает выбор площадки, способной справиться с многозадачностью ивент-проекта.

— В пространство One Way Loft очень часто приходят заказчики с запросом на организацию качественной презентации, нетворк-сессии и лаунж-зоны отдыха. На первый взгляд, задача непростая, так как нужно грамотно зонировать пространство, не пренебрегая комфортом гостей. И здесь мы готовы предоставить право выбора: кто-то из участников захочет расположиться на мягких диванах-палетах, другие предпочтут стулья у сцены, чтобы не пропустить выступление спикера, а балкон — это идеальная площадка для общения тет-а-тет и лаунж-зоны. Нетворк-сессия, конференция, фуршет — все это может происходить одновременно в едином пространстве. Эргономика лофта позволяет легко играть в конструктор с пространством, трансформируя зал под задачи заказчика. Это и есть основное преимущество мультиформатной площадки, — отмечает Наталья Левасюк, директор, автор проекта One Way Loft.

Современное мероприятие уже невозможно представить без мультимедийных интеграций. Техническое оснащение площадки — вопрос, который волнует организаторов в первую очередь. Более того, технический райдер становится все более сложным и разнообразным. One Way Loft предоставляет новое световое, звуковое оборудование, экран и мощное соединение Wi-Fi. Техническое оснащение входит в общий пакет стоимости площадки, что значительно экономит организатору время на поиски и подключение оборудования и, конечно, оптимизирует общий бюджет мероприятия.

Высокие мощности технической и IT-под-держки дают широкие возможности проведения конференций в формате online. Тем более что во время пандемии сфера online-событий становится более востребованной. Лофт, к примеру, можно переформатировать под телевизионную студию.

— Мультиформатность пространства подразумевает еще и мультизадачность и оперативное реагирование команды. Площадка может быть идеальна по всем своим характеристикам, но главную роль в успехе организации мероприятий играет персонал, менеджеры пространства. Клиент отдаст приоритет той площадке, которая предоставит сервис «под ключ»: подготовительные работы, зонирование пространства, расстановка мебели, контроль технического обеспечения, клининг, встреча гостей, — подчеркивает Наталья Левасюк.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время мультиформатные площадки будут активно развиваться, завоевывая event-рынок. Гибкость и быстрая реакция на меняющиеся условия, следование трендам и технологичность — именно эти параметры характеризуют пространства для реализации самых креативных бизнес-идей и сценариев.