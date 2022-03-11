Максим Исаев: «Розничному бизнесу нужно быть готовым к быстрым изменениям»

Новые условия оплаты, частая смена цены, резкий наплыв покупателей… О том, как малому бизнесу адаптироваться к новым условиям, DK.RU беседует с Максимом Исаевым, генеральным директором МТС Кассы.

Шаг 1. Пластик и QR-коды

Многие покупатели привыкли пользоваться электронными платежными системами, но сейчас, например, Google Pay и Apple Pay недоступны для россиян. Можно ли рознице как-то подстраховаться, чтобы не терять в обороте?

— Есть, как минимум, два варианта. Во-первых, пластик еще никто не отменял, и расчеты с использованием банковских карт идут как обычно. Во-вторых, система быстрых платежей: выводите QR-код на экран кассы, покупатель сканирует его при помощи смартфона и переводит деньги через мобильное приложение. Так, кстати, и комиссия меньше, чем при эквайринге, — всего 0,7 %.

Есть и еще один нюанс: чтобы не создавать очередей из-за отмены и изменения способов оплаты, стоит озаботиться уведомлением покупателей о том, какие способы доступны в конкретных торговых точках. Сделать этот можно через социальные сети или мессенджеры. Но имеет смысл и подстраховаться непосредственно на кассе — старое доброе «бумажное» информирование по-прежнему работает и дает хорошие результаты.

Если предприниматель ранее не пользовался системой быстрых платежей, может он подключиться к ней сейчас?

— Да, это возможно. Если касса поддерживает СБП, нужно обратиться к поставщику оборудования. Если же нет, то придется менять банк — список кредитных организаций, поддерживающих этот сервис, есть на его сайте.

Шаг 2. Товароучетные программы и кассовая автоматизация

Цены сегодня меняются очень часто, и приходится тратить много времени и сил на переоценку товара. Есть ли решение для этого случая?

— Эту проблему помогут решить товароучетные программы. Те, кто ими пользуется, уже давно их оценили. Можно будет обойтись без инвентаризации и изменить стоимость не всех, а отдельных наименований или их групп, отдельных поставщиков. Так что крайне рекомендую внедрять этот сервис у себя в компании. Да и стоит это недорого, в среднем 1 тыс. рублей в месяц. А пользу приносит огромную.

Еще один неприятный сюрприз, который может ждать ретейлеров сегодня, это резкий скачок спроса и, как следствие, большой наплыв покупателей. Как к этому подготовиться?

— Ответ — кассовая автоматизация. Чем больше процессов заведено в цифру и автоматизировано, тем меньше будет нагрузка на кассира. Занесите в кассу всю базу товаров, тогда наименование и цена будут подтягиваться из справочника и кассиру не придется набивать вручную все, что требуется в чеке по закону. Лучше, если на товарах есть штрихкод — достаточно отсканировать его и указать количество, остальное касса подтянет из базы сама.

Также здесь может помочь «умная» касса — она умеет считать сумму чека и сдачу самостоятельно.

При большом количестве товаров, продаваемых на вес, стоит позаботиться о подключении к кассе весов. Тогда расчет стоимости взвешиваемого товара будет производиться автоматически.

А не запутаться с остатками товара поможет опять же программа товарного учета, которая позволяет отслеживать запасы в режиме реального времени.

Шаг 3. Резервное копирование и сложные пароли

Уход в цифру невозможен без повышенного внимания к информационной безопасности. Что стоит предпринять в этой области?

— В первую очередь нужно проверить стабильность работы облачных CRM-систем, программ для онлайн-бухгалтерии и товароучетных сервисов, особенно если поставляют их иностранные компании. Также стоит сделать резервное копирование всех возможных данных и сменить пароли на более сложные и многосимвольные. Не забывайте и про двухфакторную идентификацию для корпоративных аккаунтов соцсетей и электронной почты.

Как показала практика, перечисленных мер достаточно, чтобы быть готовым к самым очевидным и распространенным вызовам. Они дают хорошие результаты, позволяя бизнесу спокойно работать и эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям.