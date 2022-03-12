Meta, гудбай: красноярские чиновники прощаются с инстажизнью

Чиновники и депутаты массово уходят из Инстаграма и Фейсбука. И тут же активизируются в Телеграмме, Вконтакте и даже Одноклассниках.

Я любила Инстаграм. Здесь я говорила. Сама с собой и с вами. И даже со своими будущими детьми, они ведь должны были посмотреть, кем была их мама в молодости», — так попрощалась с подписчиками Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

Пожалела о том, что приходится уходить из Фейсбука и Вера Оськина, депутат Заксобрания:

Не могу больше оставаться ни в ФБ, ни в Инстаграме, которые скоро перестанут блокировать призывы пользователей к насилию в отношении наших граждан, и наших военных…»

Замгубернатора Василий Нелюбин был более категоричен. Он не прощался с подписчиками в Фейсбуке, но высказал позицию в ВК:

Прощай, фашистский Фейсбук! Отныне русскому человеку с нацистскими проектами не по пути».

Одновременно первые лица начали активно проявляться на альтернативных коммуникационных площадках. Звезда Инстграма, мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что готов к общению с горожанами в телеграм-канале и Вконтакте:

Наше общение меняет место жительства. Давайте отнесемся к этому как к маленькому новоселью. А это событие, по большей части, приятное! Так что на позитиве, друзья. Meta, гудбай!»

Напомним, Сергей Еремин был одним из самых активных политиков в Инстаграме. На его аккаунт было подписано более 90 тыс. пользователей. Впрочем, вновь созданный ТГ-канал мэра также будет пользоваться популярностью. В течение первого дня существования, на Еремина подписалось 3 тыс. человек.

Губернатор Красноярского края, который также активно присутствовал в Инстаграм, сообщил в прощальном посте, что теперь его можно найти в ВК и Одноклассниках.

Друзья! С учетом позиции компании Meta, которую считаю недопустимой, продолжим общаться на площадках соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". До связи!» — сообщил Александр Усс.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать Инстграм и Фейсбук, а всю Meta признать экстремистской. Это было ответным ходом на решение компании временно не удалять публикации с призывом к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине.