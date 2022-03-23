Красноярским предпринимателям готовят выходы в Азию

О том, как красноярским бизнесменам выйти на рынки Азии, поговорили представители краевой власти и деловые общественные организации на встрече в Сибирском федеральном университете.

Так, на мероприятии были презентованы основные направления организации экономического сотрудничества предприятий Красноярского края с Китаем и другими странами юго-восточной Азии.

Специалисты рассказали, что сейчас необходимо создавать сети торговых представителей края в азиатских странах, а также наладить логистику.

Параллельно изучают, чем красноярский рынок может быть интересен Азии, а также какие товары из Китая и других стран могут быть востребованы в нашем крае.

«В регионе мы прорабатываем различные сценарии. Рассматриваем возможность открытия торгового дома Енисейской Сибири в Китае. Вероятно, понадобится помощь в логистике нашим экспортерам при взаимодействии с РЖД и авиаперевозчиками. Параллельно ведем мониторинг потребностей предприятий края в товарах из Азии и наоборот», — рассказал вице-премьер края Сергей Верещагин.

Президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев предложил помощь предпринимателям Сибири в поиске новых поставщиков и азиатских рынков сбыта с использованием электронных ресурсов.

Кроме того, российских производителей познакомили с площадкой Tmall Global - это маркетплейс для продажи товаров в Китае.

Участники встречи говорили также и о нюансах сотрудничества с восточными партнерами. Так, они отметили, что при работе с азиатскими странами внимание важно уделять не только крупным стратегическим объектам, но и очень значимым, но не всегда заметным мелочам.

«От многих деловых объединений мы уже получили различные предложения, прошу их дополнить по итогам сегодняшней встречи. Время терять нельзя и протягивать бизнес-связи мы начнем в ближайшее время. В мае есть возможность масштабно представить товары региона на выставках в Шанхае и в Пекине. Предлагаю организовать серию бизнес-миссий с участием предпринимателей края, а наши встречи проводить на регулярной основе», — резюмировал Сергей Верещагин.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в Красноярском крае будут предприняты меры для сохранения экономики. В регионе будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия.

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