Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"
В Березовском районе более полутора лет VIP-казино маскировалось под теплицу, — сообщает прокуратура края.
В казино была организована игровая зона со столами для покера, крупье, фишками и картами.
Вход в казино был строго ограничен списком, составленный владельцами подпольного бизнеса.
На территорию «теплицы» можно попасть исключительно по спецпропускам.
За 1,5 года работы VIP-казино владельцы заработали порядка 11,6 млн рублей. По данному факту прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела по ч. 3 ст 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Дело направлено в суд.
Читайте также
-
Депутат ЗС Красноярского края купил казино «Оракул» в «Азов-сити» за 102 млн рублей
Алексей Бойков, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, выиграл торги по продаже имущества обанкротившейся компании, предложив за десять объектов около $1 млн.23.03.2022Новости ДККрасноярск
-
«Сочи сильнее Лас-Вегаса и Монте-Карло, нужно лишь облегчить въезд в страну»
«В ближайшем будущем Красная поляна может стать привлекательнее Макао и Лас-Вегаса». Что происходит с игорными зонами России? Минимум две из них необычайно привлекают состоятельных иностранцев.19.02.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
«Инвестиции — это очень скучная работа. Будто наблюдать, как растет трава»
«Частный инвестор при IPO в среднем просто не может заработать на хороших сделках, зато вполне может потерять на плохих». Как теряют деньги на бирже и что делать и не делать, чтобы это исправить?16.02.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
«Единственная цель инвестиций — обеспечить "третий возраст". Остальные цели — ложные»
«99% наших розничных инвесторов занимаются спекуляциями. Но с точки зрения заработка это бессмысленно. Результат приносит только пассивная стратегия». Почему инвестиции должны стать привычкой.08.02.2022Новости ДКЕкатеринбург