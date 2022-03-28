Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"

В казино была организована игровая зона со столами для покера, крупье, фишками и картами.

Вход в казино был строго ограничен списком, составленный владельцами подпольного бизнеса.

На территорию «теплицы» можно попасть исключительно по спецпропускам.

За 1,5 года работы VIP-казино владельцы заработали порядка 11,6 млн рублей. По данному факту прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела по ч. 3 ст 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Дело направлено в суд.

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