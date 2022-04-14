Объявлен тендер на реконструкцию третьего участка шоссе «Красноярск–Элита»

Подрядчику необходимо отремонтировать 3 км асфальтового покрытия шоссе, перекресток Красноярск…Элита и Минино…Бугачево, расширить проезжую часть, обустроить развязку и разворотные петли, построить пешеходный мост.

Выбрать победителя планируется в мае 2022.

Объем работ по контракту должен быть сдан полностью в сентябре 2024.

Начальная стоимость контракта 1 млрд рублей.

Между Красноярском и Элитой появится пункт контроля грузовиков Его установят на заключительном этапе реконструкции дороги между этими населенными пунктами. Новости ДК Красноярск

«Примитивизация экономики нам пока не угрожает». Что будет, если айтишники массово уедут? Самодостаточность экономики напрямую зависит от IT-сферы. Правительство пытается удержать айтишников, но отток из страны все равно большой, дефицит кадров растет. Нас ждет шаг назад, в децифровизацию? Новости ДК Екатеринбург

«После Сталина держать страну в страхе политбюро не хотело — это опасно и для них самих» «Система отбирала в верхние эшелоны не тех людей, кто знает, как проводить реформы, как устроена экономика». Сергей Гуриев — о том, почему Советский Союз был страной хронического дефицита. Новости ДК Екатеринбург