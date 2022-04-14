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Объявлен тендер на реконструкцию третьего участка шоссе «Красноярск–Элита»

Объявлен тендер на реконструкцию третьего участка шоссе «Красноярск–Элита»
Иллюстрация: eldan-asfalt.ru

В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции третьего участка автомобильной дороги «Красноярск–Элита».

#НОВОСТИ

Подрядчику необходимо отремонтировать 3 км асфальтового покрытия шоссе, перекресток Красноярск…Элита и Минино…Бугачево, расширить проезжую часть, обустроить развязку и разворотные петли, построить пешеходный мост.

Выбрать победителя планируется в мае 2022.

Объем работ по контракту должен быть сдан полностью в сентябре 2024.

Начальная стоимость контракта 1 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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