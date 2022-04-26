Учредители TERVE и «ЦСК» выйдут на рынок дистрибуции медоборудования

Главная цель, которую ставят перед собой бизнесмены - снизить последствия от удорожания медицинского оборудования.

О развитии нового направления DK.RU рассказал генеральный директор «Центра Современной Кардиологии» и российско-финского медицинского центра TERVE Михаил Смирнов.

Основная проблема в частной медицине — это оборудование, значительная часть которого импортная. Плюс, импортные расходники: многие медаппараты работают только на «родных» и тоже импортных расходниках. Заменить Германию или Корею Китаем невозможно. Чтобы сгладить новые вводные, принимаем ряд мер. Прежде всего выходим на оптовый рынок продаж медоборудования: регистрируем аптечный склад, организовываем свою техническую службу и становимся дистрибьютором второго ряда по оборудованию. Благодаря этому шагу маржу в 15–20%, которая раньше доставалась дистрибьюторам второго-третьего ряда, мы сможем забирать себе, что пусть отчасти, но нивелирует тотальное повышение цен, - сказал Михаил Смирнов.

Он также отметил, что рост курсов валют отразился на стоимости зарубежных медпрепаратов.

К примеру, мы серьезное развиваем онкологическое направление, где используются дорогостоящие и тоже импортные препараты, стоимость которых привязана к курсам валют. Поднялся курс, поднялась и цена лекарств, - уточнил г-н Смирнов.

Он добавил, что в планах бизнеса усилить присутствие в сегменте корпоративной медицины. Эта мера позволит компенсировать снижение спроса со стороны физлиц.

Стабильно работать в новых реалиях удается в первую очередь потому, что выручка компании диверсифицирована. Работаем по ОМС, ДМС, с физическими лицами. Правда, в случае последних уже отметили снижение спроса - платёжеспособность населения падает, а люди смещают фокус на государственную медицину. Компенсировать эти потери планируем за счёт захода на рынок корпоративной медицины — это однозначно очень интересное направление, - резюмировал Михаил Смирнов.

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