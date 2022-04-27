«Пусть первым в меня бросит камень тот, кого еще не замучил Росстат»

Вместо того, чтобы стать спасательным кругом, меры поддержки бизнеса вносят еще больший хаос — предприниматели не могут сориентироваться в разнообразии вариантов и буквально тонут в них.

Анатолий Сергеев, генеральный директор АНО «ПОРТ», лидер Точки кипения - Красноярск:

- Как лидер Точки кипения - Красноярск последние два с половиной года я измеряю температуру во всех отраслях и на их стыке. Если говорить об ИТ, стоит разделить отрасль на две составляющие. Есть ИТ софтверный - компании, которые работают преимущественно на оказание услуг. У них ситуация действительно более-менее нормальна, а где-то она даже стала «вкуснее» - с оттоком западных брендов крупный бизнес начал искать варианты импортозамещения.

Второй блок - ИТ смешанного типа: интеграторы и пусконаладчики разного рода интеллектуальных систем (видеонаблюдения, систем технической безопасности, оборудования, комплектующих для крупных инфраструктурных объектов и т.д.). Жизнь этих ребят осложнилась сразу с нескольких сторон.

Одна из причин в том, что этот рынок на 70-80% состоит из крупных частных и госзаказчиков, которые лопаются от денег, но не спешат эти деньги отдавать. Поэтому бизнес вынужден бежать в банки, потому что больше бежать некуда - авансы заказчики не платят, дебиторка пухнет день ото дня, управленческие решения упираются в ожидание того, а что же дальше? Плюс, в отношении айтишников крупные заказчики транслируют определенную злость. Мол, вам столько льгот накидали, а вы еще жалуетесь - работайте и денег не просите. Для примера: специально обзвонил 10 ИТ-компаний смешанного типа - и за этот месяц их дебиторка совокупно выросла почти на полмиллиарда.

Компании ищут варианты. Например, пытаются разделить проект на несколько составляющих, чтобы в условиях, когда логистика сломалась, а бренды сходят с ума, задачи по закупкам «железа» заказчик взял на себя. Интеграторы готовы пожертвовать свей маржой на закупах и заморозить цены на свои услуги, лишь бы реализовать проект и не сидеть без дела. Плюс, в отношении ИТ и многих других сфер заказчик стоит на очень странной позиции. Он прямо говорят: я не могу сформулировать тебе задачу, давай сам - окунись, поборись, подумай, разработай ТЗ, а потом уже приступишь непосредственно к делу.

Меры поддержки — это хорошо, но давайте посмотрим на них с позиции предпринимателя.

В крае действует около 16 институтов поддержки, 47 надзорных органов и несколько десятков ведомств, каждому из которых дана установка разработать и предложить те или иные меры. Как в этой каше сориентироваться бизнесу: куда бежать, с чего начинать, что для меня, а что нет, где я подойду под критерии, а где нет? Это взрыв мозга! А теперь вопрос - какую экономику мы хотим? Экономику консалтеров, посредников, «оказывателей» услуг или экономику производственников? О сложности ситуации говорит взрывное количество обращений с просьбой помочь сориентироваться.

Предприниматели чуть ли не молят: возьмите на себя административно-бюрократическую составляющую, а я буду производить, продавать, оказывать услуги, возить. Чтобы получить помощь, бизнес вынужден раздувать штат - нанимать бухгалтеров, юристов, консалтеров, что не может не сказаться на себестоимости конечной продукции.

Никакое сокращение проверок не идет в сравнение с тем, чтобы просто дать предпринимателю делать свое дело. А для этого нужна понятная навигация по вариантам поддержки и межведомственное взаимодействие. Пусть первым в меня бросит камень тот, кого еще не замучил Росстат. При этом банки отлично умеют распознавать каждую операцию, почему бы не передать эти данные Росстату и перестать воровать время у предпринимателей. ФНС насквозь видит все операции бизнеса, так зачем другие ведомства собирают с нас еще какую-то статистику?