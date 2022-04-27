Впервые в Красноярске: вызовы Сергея Ерёмина

Отчет мэра Красноярска, ставший финальным в текущем сроке полномочий, вызвал широкий интерес во многом из-за нестандартности формата подведения итогов деятельности сразу за четыре с лишним года.

Доклад Сергея Ерёмина больше походил на конкретный кейс работы градоначальника по формуле «задача — решение». Именно поэтому красной строкой выступления стали проекты с приставкой «впервые». Ведь на вызовы можно ответить только новой управленческой практикой.

Немного о событиях, которые уместились в срок полномочий Сергея Ерёмина как мэра Красноярска. Универсиада, пандемия, паводки… Вызовов было достаточно. Однако они были восприняты командой как точки роста, и в этом ключевая новизна ерёминского стиля управления.

Четыре с половиной года назад моя жизнь кардинально изменилась. Перемены, которые последовали с конца 2017 года, стали для меня настоящим испытанием на прочность, испытанием веры в себя и в людей, которые идут рядом. Как известно, любая перемена — это всегда вызов. И зачастую за этим следует рост. За шанс обрести этот рост, а также за оказанное доверие я благодарен губернатору Александру Викторовичу Уссу. Сейчас я могу объективно оценить эти годы. Вступая в должность главы города, я многое представлял простым и легко осуществимым, но работа в муниципалитете требует больших усилий. И сегодня я понимаю, что Красноярск — это многослойный механизм с миллионом контрастных мнений. Город стал моим учителем, порой он ставил мне подножки, но вместе с тем моя любовь и преданность Красноярску росли и крепли, — сказал Ерёмин.

Бюджетная эволюция

Развитие города требует денежных средств. Однако четыре с половиной года назад муниципальная казна была дефицитной — высокая долговая обремененность не давала возможности смотреть вперед, в первую очередь финансировалась текучка и латались проблемные дыры. Развитие города требует денежных средств. Однако четыре с половиной года назад муниципальная казна была дефицитной — высокая долговая обремененность не давала возможности смотреть вперед, в первую очередь финансировалась текучка и латались проблемные дыры.

Уже в 2021 году впервые за долгое время был принят и утвержден профицитный городской бюджет. Для этого активно привлекались средства из вышестоящих бюджетов под проекты, интегрированные в федеральные и региональные стратегии развития. Планомерно снижалась долговая нагрузка. Одним из финансовых инструментов стало размещение акций муниципалитета на Московской бирже. По итогам в начале 2021 года Красноярск впервые перешагнул психологическую и историческую планку в 50 % долга, хотя еще четыре с половиной года назад обязательства составляли 87 %.

Наталия Фирюлина,

председатель Красноярского городского Совета депутатов: председатель Красноярского городского Совета депутатов: — Самая важная мысль, которая, на мой взгляд, была сквозной в отчете главы города, состоит в том, что для власти интересы горожан имеют первостепенное значение. Результаты деятельности мэра и администрации здесь говорят сами за себя. Мы видим, насколько расширилось непосредственное участие красноярцев в жизни города, насколько выросла доступность качественных общественных пространств. Серьезные новации появились в бюджетной политике, Красноярск по многим показателям сейчас занимает высокие позиции среди городов-миллионников. И главное, что Сергей Васильевич демонстрирует понимание всех процессов, которые происходят в городе, и знает, какие шаги необходимо предпринимать для решения насущных вопросов. А это дает нам уверенность в том, что управление городом находится под контролем.

Инвестиции в будущее

Если бюджет города — это основа улучшений и развития, то направления финансирования можно сравнить с наполнением инвестиционного портфеля. Так, город активно вкладывал ресурсы в образовательную сферу, создавая капитал для будущих поколений. При этом многое делалось впервые. К новаторскому подходу, безусловно, относится опыт строительства быстровозводимого модульного здания взамен аварийного на площадке школы № 86. Созданный «прототип» уже активно тиражируется — на месте аварийной школы № 50 на ул. Глинки также появится модульное здание.

В 2022 году в мкр-не Бугач завершится строительство самой большой за Уралом школы на 1550 мест. Таких общеобразовательных учреждений в городе еще не было. В целом в Красноярске было построено пять больших современных школ, а также 19 новых детских садов, два из них появились совсем недавно — в мкр-н Тихие Зори и на ул. 8 Марта.

По словам мэра, немало проектов под грифом «впервые» было реализовано в сфере дополнительного образования. Так, построены первый водный стадион на о. Молокова, кластер единоборств на семь ковров на о. Отдыха, открыты первая муниципальная школа для занятий хоккеем с шайбой (стадион «Рассвет») и школа единоборств в доме спорта «Октябрьский». Модернизировано шесть библиотек и одна капитально отремонтирована. Четыре молодежных центра также были обновлены, а МЦ «Новые имена» стал первым для ребят с особенностями развития.

Поддержке нового поколения красноярцев администрация под управлением Сергея Ерёмина уделяет особое внимание — открыт центр поддержки молодежных инициатив, создан совет работающей молодежи при главе города, трудовые отряды охватили около 15 тыс. ребят, а 2571 проект был поддержан в рамках грантовых конкурсов, премию главы города молодым талантам получили 200 лауреатов.

В рамках проекта «За партой с мэром» я понял, что, общаясь со старшеклассниками, можно проектировать будущее. От ребят звучат реальные идеи. Важно создать «ловушки» идей талантливых ребят и продолжить превращать наш город в пространство для их самореализации, — подчеркнул мэр.

Алюминиевая «Арфа» и кикшеринг

Нестандартное и эффективное развитие получила дорожно-транспортная сфера Красноярска. Для бывшего министра транспорта — родная и понятная. Активно внедрялись новации ремонта магистралей, а также принципы «зеленой» мобильности. На экологичность сместился фокус в развитии системы городского пассажирского транспорта. Были запущены первые магистральные троллейбусные маршруты, а также отдельный маршрут, связавший левый и правый берега. В 2021 году благодаря содействию губернатора произошло беспрецедентное обновление электротранспорта — город приобрел около 100 трамваев и троллейбусов. Нестандартное и эффективное развитие получила дорожно-транспортная сфера Красноярска. Для бывшего министра транспорта — родная и понятная. Активно внедрялись новации ремонта магистралей, а также принципы «зеленой» мобильности. На экологичность сместился фокус в развитии системы городского пассажирского транспорта. Были запущены первые магистральные троллейбусные маршруты, а также отдельный маршрут, связавший левый и правый берега. В 2021 году благодаря содействию губернатора произошло беспрецедентное обновление электротранспорта — город приобрел около 100 трамваев и троллейбусов.

У городского транспорта появился фирменный стиль, а внутри самих автобусов, троллейбусов и трамваев внедрили безналичную оплату проезда. Появился новый сервис экомобильности — кикшеринг. Продолжается работа по внедрению интеллектуальной системы распределения транспортных потоков, она находится уже на финальной стадии, и в ближайшее время мэрия запустит новый Центр организации дорожного движения мегаполиса.

Вячеслав Дюков, председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре:

— Если говорить о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Красноярска, то могу сказать, что самое главное достижение — это акцент на строительстве и ремонте существующих дорог. Размер выделяемых из бюджета средств за эти четыре с половиной года вырос практически в десять раз. Мы сами на себе ощущаем, передвигаясь по городу, те изменения, которые произошли за эти годы. Также сами можем убедиться в том, как изменилась структура общественного транспорта, то есть значительно увеличена доля электрического транспорта, муниципальных перевозчиков. Мы практически забыли о тех автобусах, которые чадили черным дымом.

Одним из эксклюзивных проектов стало строительство алюминиевых пешеходных переходов — они теперь являются производственным брендом Красноярска. Возведено уже четыре объекта, в том числе мост «Арфа» через ул. К. Маркса.

Четыре с половиной года назад я приехал на РУСАЛ, где для этих целей еще не было ни чертежей, ни наработок, и тогда «на коленке» там разработали первый уникальный профиль. Недавно я был на заводе, ассортимент уже насчитывает более ста единиц, — отметил Ерёмин.

Продюсеры городской жизни

Парковое кольцо, магниты притяжения, продюсирование городской жизни — все эти понятия появились в Красноярске в последние четыре года и стали, по мнению Сергея Ерёмина, настоящей философией развития города — столичного, притягательного и интересного. Парковое кольцо, магниты притяжения, продюсирование городской жизни — все эти понятия появились в Красноярске в последние четыре года и стали, по мнению Сергея Ерёмина, настоящей философией развития города — столичного, притягательного и интересного.

Мэр признается, что его мечта — создание красноярского линейного парка протяженностью в 15 км: он должен соединить «бесшовным» пешеходным маршрутом Зеленую Рощу и набережную в районе Николаевского моста. Судя по темпам преображения города, это, скорее, план, который со временем реализуется.

Город стал другим — визуально и содержательно. В Красноярске стало больше мест, где хочется гулять и которые хочется показать гостям города. Облик краевого центра стал современным и не похожим на другие миллионники.

Вспомните, как в 2018 году горожане во время проведения «зеленого референдума» активно поддержали работы по благоустройству скверов. Я тогда для себя поставил задачу — за 5 лет сдать 50 объектов, и уже такой результат был бы для меня счастьем. Но в итоге нам удалось сделать больше: модернизировано свыше 100 скверов, парков и набережных, а 450 дворов стали уютнее, — отметил глава города.

Более того, в мэрии представили идеологию создания общественных пространств. Впервые парки, скверы и набережные «сшиваются» пешеходными нитями для длительных прогулок горожан. Уже созданы парковые кольца — Центральное, Вавиловское, формируется в Зеленой Роще, а также пешеходные цепочки в Ленинском и Советском районах.

При поддержке губернатора завершились работы в Историческом квартале Красноярска. Пр. Мира стал общественным пространством со своей атмосферой, что и позволило запустить здесь проект «В центре Мира», а также «Зима на Стрелке» — на пл. Мира. По словам Ерёмина, эти проекты дали красноярцам возможность почувствовать себя «продюсерами городской жизни».

Оксана Ларионова, депутат Красноярского городского Совета: — Невозможно не признать, что наш город изменился в лучшую сторону. Важно, что горожане участвуют в проектировании общественных пространств, набережных, скверов. Это как раз то, что нужно усиливать. Все общественные пространства уникальны.

Идея «баланса берегов», выдвинутая мэром, также нашла поддержку — уже благоустроили Ярыгинскую набережную, а также набережные в Кировском районе (за ТЦ «Красноярье») и в Тихих Зорях. Скоро в новом облике предстанет и набережная в Ленинском районе — за ДК им. 1 Мая. Также были созданы променад на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (в 2022 году он продлится) и бульвар на ул. Павлова.

В партнерстве с научным сообществом были разработаны стандарты работы с зеленым фондом города — свод единых правил работы в сфере озеленения. Акцент сместился на посадку крупномерных деревьев в городской черте, и только за счет средств бюджета было высажено 20 тыс. деревьев. Создан и развивается первый городской питомник.

Впервые стали пылесосить улицы города — в прямом смысле слова. Обновили парк дорожно-коммунальной техники на 104 единицы. Создана и работает служба красноярских городовых, в семи районах города запущены мобильные бригады, создана структура по содержанию и развитию парковых пространств — «Красгорпарк». Главы районов еженедельно совершают пешие обходы своих территорий. Некабинетная работа — это одно из обязательных требований Ерёмина. Впервые стали пылесосить улицы города — в прямом смысле слова. Обновили парк дорожно-коммунальной техники на 104 единицы. Создана и работает служба красноярских городовых, в семи районах города запущены мобильные бригады, создана структура по содержанию и развитию парковых пространств — «Красгорпарк». Главы районов еженедельно совершают пешие обходы своих территорий. Некабинетная работа — это одно из обязательных требований Ерёмина.

Наталья Каптелинина,

депутат Красноярского городского Совета: депутат Красноярского городского Совета:

— Я сужу по тому, как много маломобильных жителей на улицах нашего города. Мы вовлечены в городскую жизнь, и это видно, потому что стали доступны улицы, дороги, появились тротуары, например с Октябрьского моста. На Предмостной площади появился потрясающий пандус, по которому можно спуститься на набережную. Город становится одной большой артерией, и мы вовлечены в жизнь друг друга. Мы вместе — и это чувствуется.

Световая архитектура Красноярска тоже в новинку. Вечернюю подсветку получили 220 объектов. Знаковые среди них — световой ансамбль на Стрелке, подсветка Коммунального и Виноградовского мостов.

Красноярск в 2021 году был удостоен почетного в России звания «Город трудовой доблести». Были заложены новые городские традиции — торжественное поднятие флага Красноярска с участием горожан в знаковые даты, поющий Биг-Бен, а также свой собственный флаг появился у красноярских детей.

Мы научились превращать городские пространства в сценические площадки. Вспомните, как более 10 тыс. человек пришли на ул. Вавилова посмотреть выступление уличного театра, — говорит мэр.

Один в поле не воин

Во время доклада Сергей Ерёмин неоднократно подчеркивал важность поддержки со стороны губернатора края Александра Усса, а также сплоченность команды красноярцев, которая является главной энергией развития города.

Андрей Козиков, председатель комиссии по городскому хозяйству: — Во время отчета главы города мы много времени посвятили обсуждению темы содержания и благоустройства объектов — это ключевой аспект в деятельности органов муниципальной власти. И очевидно, что Красноярск в данном направлении динамично развивается и задает новый уровень качества общественных пространств. Буквально два-три года назад многие из реализуемых сегодня проектов казались слишком масштабными, а сегодня мы настолько привыкли, что нам это кажется обыденным.

Особую благодарность мэр выразил горожанам, которых справедливо считает активными участниками всех преобразований и улучшений в Красноярске. Жители могут самостоятельно общаться с мэром через соцсети. Сергей Ерёмин отметил, что ценит обратную связь с людьми, считая ее основой городской политики.

Появление нового — это слом стереотипов, и он всегда сопровождается критикой. Я помню, к примеру, как жители относились к первым качелям, которые появлялись в парках и скверах. Но время показало: они стали неотъемлемой частью городской атмосферы. Проще плыть по течению, но оно погружает в сон. А за четыре с половиной года и мне, и моей команде, и депутатам Горсовета точно было не до сна, в том числе с вызовами сегодняшнего дня. Благодаря губернатору в сжатые сроки был создан единый центр управления нашими действиями. Нужно сориентироваться и скорректировать деятельность в новых условиях. И я убежден в одном: Красноярск должен продолжить свое развитие, не откатываясь назад.

Визуальный стиль Созданы стандарты: дизайн-код зданий, архитектурно-художественный регламент подсветки, новый облик торговых точек. Ведется формирование единого пространства наружной рекламы. Созданы стандарты: дизайн-код зданий, архитектурно-художественный регламент подсветки, новый облик торговых точек. Ведется формирование единого пространства наружной рекламы. Световая архитектура. Знаковые проекты — световой ансамбль на Стрелке, подсветка Коммунального и Виноградовского мостов. Создана архитектурная подсветка 220 домов и объектов. Освещение смонтировано на 48 улицах и в 26 парках. Световая архитектура. Знаковые проекты — световой ансамбль на Стрелке, подсветка Коммунального и Виноградовского мостов. Создана архитектурная подсветка 220 домов и объектов. Освещение смонтировано на 48 улицах и в 26 парках. Новые детали озеленения: архитектурно-ландшафтное оформление транспортных колец, при оформлении клумб акцент на посадку многолетников. Новые детали озеленения: архитектурно-ландшафтное оформление транспортных колец, при оформлении клумб акцент на посадку многолетников.

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