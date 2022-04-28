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В Красноярске вводят особый противопожарный режим

В Красноярске вводят особый противопожарный режим
Иллюстрация: pixabay.com

За нарушение режима предусмотрены внушительные штрафы - до 400 тыс. рублей.

#НОВОСТИ
С 29 апреля в 30 муниципалитетах Красноярского края, в том числе и в Красноярске, будет действовать особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, проведение любых пожароопасных работ на территории поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.
 
Нарушение требований пожарной безопасности на время действия особого противопожарного режима предусматривает серьезные штрафы. Так, для граждан - штраф до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – до 400 тыс. рублей. Кроме этого, виновному в возникновении пожара может грозить и уголовная ответственность. 
В крае за выжигание сухой травянистой растительности в населенных пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 800 дел об административном правонарушении. Убедительно просим жителей региона ответственно подойти к вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, особенно в период майских праздников», - говорит заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица. 
Напомним, что с 15 апреля особый противопожарный режим был введен в 15 муниципальных образованиях на юге края. Таким образом, с завтрашнего дня особый противопожарный режим начнет действовать на большей части региона. 
Автор: Петр Савельев
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