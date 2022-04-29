Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.04
72,87
75,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Планируете отдыхать в майские праздники?

Планируете отдыхать в майские праздники?
Иллюстрация: коллаж ДК

Майские праздники и связанные с ними выходные многие воспринимают как время для отдыха. Но только не предприниматели. «Деловой квартал» поговорил с бизнесом о планах на «майские».

#МНЕНИЯ
Планируете отдыхать в майские праздники? 1Антон Кнутарев,
управляющий партнер проекта «Культ Колбас»:
Мы производим сыровяленую продукцию по итальянской технологии. Подобные товары сейчас либо сильно подорожали, либо просто пропали с прилавков. Но люди привыкли их потреблять и не готовы отказываться. Поэтому мы в данный момент крайне востребованы и, чтобы удовлетворить возросший спрос на наши колбасы и деликатесы, перешли в режим работы без выходных. Так что в майские праздники мы тоже будем работать.
 
Планируете отдыхать в майские праздники? 2Ольга Тубольцева,
адвокат бюро «Мальтов и парнеры»:
В прошлом году я купила и установила у себя на даче юрту. По-
этому на майские праздники я отключу телефон и уеду туда — дышать, гулять, есть шашлыки и предаваться прочим подобным радостям. Для меня это обычная практика на всех более-менее длинных выходных. Работа адвоката связана с переработкой большого количества информации, и нужно давать мозгу возможность отдохнуть и перезагрузиться, а лучше, чем за городом, этого не сделать.
 
Планируете отдыхать в майские праздники? 3Александр Митраков,
основатель 075 group:
Ресторанная отрасль находится под серьезным давлением уже более двух лет, и ситуация далека от разрешения, поэтому выдыхать рано и отдыхать некогда. В общем, в майские будем работать. Есть несколько идей, которые нужно продвинуть. Например, мы вернулись к проекту винного бутика, который ставили на паузу из-за логистических сложностей. Также планируем как раз в майские праздники запустить новый дегустационный сет от нового шефа 
0.75 Please Александра Кучерова. Все это требует внимания и участия.
 
Планируете отдыхать в майские праздники? 4Анна Деева,
руководитель красноярского офиса финансово-правовой группы «АРКОМ»:
В эти майские празд-ники я планирую совместить отдых и работу. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, наша компания активно развивается. Именно поэтому в эти длинные выходные я уделю внимание творческим вопросам, связанным с совершенствованием работы компании и ее популяризацией на красноярском рынке. Так что можно сказать, что это будет работа в удовольствие.
 
 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублейУСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
  • Полпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир ШаешниковПолпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир Шаешников
  • Опубликован график отключения воды в Красноярске. СмотримОпубликован график отключения воды в Красноярске. Смотрим
  • Под Красноярском могут построить коттеджные поселкиПод Красноярском могут построить коттеджные поселки
  • Часть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристовЧасть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.