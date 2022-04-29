Планируете отдыхать в майские праздники?

управляющий партнер проекта «Культ Колбас»:

Мы производим сыровяленую продукцию по итальянской технологии. Подобные товары сейчас либо сильно подорожали, либо просто пропали с прилавков. Но люди привыкли их потреблять и не готовы отказываться. Поэтому мы в данный момент крайне востребованы и, чтобы удовлетворить возросший спрос на наши колбасы и деликатесы, перешли в режим работы без выходных. Так что в майские праздники мы тоже будем работать.

Ольга Тубольцева,

адвокат бюро «Мальтов и парнеры»:

В прошлом году я купила и установила у себя на даче юрту. По-

этому на майские праздники я отключу телефон и уеду туда — дышать, гулять, есть шашлыки и предаваться прочим подобным радостям. Для меня это обычная практика на всех более-менее длинных выходных. Работа адвоката связана с переработкой большого количества информации, и нужно давать мозгу возможность отдохнуть и перезагрузиться, а лучше, чем за городом, этого не сделать.