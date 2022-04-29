Планируете отдыхать в майские праздники?
Майские праздники и связанные с ними выходные многие воспринимают как время для отдыха. Но только не предприниматели. «Деловой квартал» поговорил с бизнесом о планах на «майские».
Антон Кнутарев,
управляющий партнер проекта «Культ Колбас»:
Мы производим сыровяленую продукцию по итальянской технологии. Подобные товары сейчас либо сильно подорожали, либо просто пропали с прилавков. Но люди привыкли их потреблять и не готовы отказываться. Поэтому мы в данный момент крайне востребованы и, чтобы удовлетворить возросший спрос на наши колбасы и деликатесы, перешли в режим работы без выходных. Так что в майские праздники мы тоже будем работать.
Ольга Тубольцева,
адвокат бюро «Мальтов и парнеры»:
В прошлом году я купила и установила у себя на даче юрту. По-
этому на майские праздники я отключу телефон и уеду туда — дышать, гулять, есть шашлыки и предаваться прочим подобным радостям. Для меня это обычная практика на всех более-менее длинных выходных. Работа адвоката связана с переработкой большого количества информации, и нужно давать мозгу возможность отдохнуть и перезагрузиться, а лучше, чем за городом, этого не сделать.
Александр Митраков,
основатель 075 group:
Ресторанная отрасль находится под серьезным давлением уже более двух лет, и ситуация далека от разрешения, поэтому выдыхать рано и отдыхать некогда. В общем, в майские будем работать. Есть несколько идей, которые нужно продвинуть. Например, мы вернулись к проекту винного бутика, который ставили на паузу из-за логистических сложностей. Также планируем как раз в майские праздники запустить новый дегустационный сет от нового шефа
0.75 Please Александра Кучерова. Все это требует внимания и участия.
Анна Деева,
руководитель красноярского офиса финансово-правовой группы «АРКОМ»:
В эти майские празд-ники я планирую совместить отдых и работу. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, наша компания активно развивается. Именно поэтому в эти длинные выходные я уделю внимание творческим вопросам, связанным с совершенствованием работы компании и ее популяризацией на красноярском рынке. Так что можно сказать, что это будет работа в удовольствие.