Красноярск окутало дымкой от пожаров, по краю — более десятка лесных возгораний

В Красноярском крае бушуют лесные пожары. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 33 возгорания на общей площади 887 га. Для тушения некоторых из них пришлось задействовать авиацию.

Очаги возгораний действовали в Ачинском, Казачинском, Боготольском, Большемуртинском, Абанском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Ужурском, Балахтинском, Емельяновском, Сухобузимском, Манском, Ирбейском, Курагинском, Саянском, Уярском, Рыбинском, Идринском, Ермаковском районах, Шарыповском и Пировском муниципальных округах. К их тушению были привлечены 379 человек и 79 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний было задействовано 10 воздушных судов.

По предварительным данным, большинство возгораний произошло из-за перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 13:00 1 мая в крае действуют 14 пожаров на площади 224,5 га. Возгорания зафиксированы в том числе и в прилегающих к Красноярску Емельяновском и Березовском районах. По данным оперативных служб лесные пожары стали основной причиной появления дымки и запаха гари в столице региона.