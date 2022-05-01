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Красноярск окутало дымкой от пожаров, по краю — более десятка лесных возгораний

Красноярск окутало дымкой от пожаров, по краю — более десятка лесных возгораний
Иллюстрация: DK.RU

В Красноярском крае бушуют лесные пожары. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 33 возгорания на общей площади 887 га. Для тушения некоторых из них пришлось задействовать авиацию.

#НОВОСТИ
Очаги возгораний действовали в Ачинском, Казачинском, Боготольском, Большемуртинском, Абанском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Ужурском, Балахтинском, Емельяновском, Сухобузимском, Манском, Ирбейском, Курагинском, Саянском, Уярском, Рыбинском, Идринском, Ермаковском районах, Шарыповском и Пировском муниципальных округах. К их тушению были привлечены 379 человек и 79 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний было задействовано 10 воздушных судов.
 
По предварительным данным, большинство возгораний произошло из-за перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.
 
По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 13:00 1 мая в крае действуют 14 пожаров на площади 224,5 га. Возгорания зафиксированы в том числе и в прилегающих к Красноярску Емельяновском и Березовском районах. По данным оперативных служб лесные пожары стали основной причиной появления дымки и запаха гари в столице региона. 
 
Напомним, с 29 апреля практически во всем Красноярском крае, в том числе и в Красноярске, действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров и сжигание сухой травы и мусора. За нарушение режима предусмотрены штрафы, а также уголовная ответственность. 
 
Автор: Петр Савельев
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