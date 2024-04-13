Адвокат Прохоров: отправка Анатолия Быкова в Карелию незаконна
Алексей Прохоров, адвокат Быкова, прокомментировал информацию об отправке подзащитного в одну из колоний Республики Карелия.
Со слов адвоката, в моменте Анатолий Быков находится в СИЗО-1 Красноярска и об этапировании в Карелию он узнал из публикаций в СМИ.
По-прежнему ни он, ни я, ни сотрудники отдела специального учета не располагают информацией или, по крайней мере, не сообщают нам информацию о том, куда будет этапирован мой подзащитный для дальнейшего отбывания наказания», — говорит Алексей Прохоров.
Адвокат сообщает, что согласно УИК РФ (уголовно-исполнительный кодекс) предусмотрено несколько оснований для отправки осужденного к месту отбывания наказания за пределами региона, где он имеет постоянные место жительства и регистрацию.
Ни под один из этих критериев г-н Быков не попадает.
Законна ли в данном случае будет отправка Быкова за пределы региона к отбытию наказания? Конечно же, нет. Больше того, она не может быть законной, поскольку на территории как Красноярского края, так и [города] Красноярска имеются исправительные колонии строгого режима, которые определены моему подзащитному вступившими в законную силу приговорами суда», — заявил Алексей Прохоров.
Напомним, в сентябре 2021 Анатолия Быкова признали виновным в организации заказного убийства Наумова и Войтенко, с которыми у осужденного случился конфликт из-за разделения доходов от общего дела — по этому делу Быкову назначили 13 лет в колонии общего режима.
Весной 2023 по второму делу — «подстрекательство к убийству Неколова и Грабовского» — суд вынес еще 11 лет колонии строгого режима.
В декабре 2023 по третьему уголовному делу Анатолия Быкова судили за «организацию и подстрекательство к убийству Филиппова» и дали 12 лет лишения свободы.
С учетом ранее вынесенных приговоров суд частично секвестировал сроки и окончательная сумма составила 20 лет колонии строгого режима.
Адвокаты готовят жалобы на приговоры в Комитет по правам человека ООН, юрисдикция которого имеет силу в РФ.
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