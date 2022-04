Влияние цифровых технологий на развитие форм и методов налогового контроля

Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев Групп»

Когда готовилась первая часть Налогового кодекса, вряд ли кто-то мог представить, что любимый сериал можно посмотреть по телефону, а для заказа такси не надо куда-то звонить — водитель сам найдёт вас по геолокации. Стоит ли рассуждать о технологиях сбора и обработки данных? Зайдите на любой сайт и вот вам всплывающие подсказки о ваших последних покупках.

Даже этот текст был надиктован, сохранён в "облаке" и отредактирован "Главредом".

Большинство компаний сегодня если и используют бумажные документы, то для того, чтобы перевести в электронный формат, а затем сложить в архив в качестве "Hard Copy". И то по тому что этого требует Налоговый кодекс. Но это пока. Современные технологии проверки аутентичности документов и ЭЦП позволят в скором времени отказаться и от этого.

С тех пор как в конце XV века Лука Пачоли описал метод двойной записи, бухгалтерский учёт исправно снабжал владельцев бизнеса и кредиторов необходимой финансовой информацией. И хотя этот метод долгое время оставался самым эффективным инструментом контроля, главный его недостаток — своевременность информации — ушёл с появлением компьютерных технологий, позволяющих повысить скорость учёта и обработки информации до невероятных пределов.

По Закону о бухучёте (п. 5 ст. 18) финансовая отчётность должна предоставляться только к концу марта следующего года, а итоговый расчёт и уплата налога на прибыль — до 28 марта (ст. 285-287, 289 НК РФ). Почему так? Потому что скорость "бумажных технологий" сбора и обработки данных и не позволяет определить финансовый результат на любую дату. Только на конец определённого периода.

То же и с НДС, который не привязан к финансовому результату, но также рассчитывается по итогам квартала. Хотя мог бы определяться при каждой операции по реализации (налог), либо приобретению (вычеты) товаров (работ, услуг).

Однако этого пока не происходит, даже при том, что электронные декларации по НДС и возможности АСК НДС-2 позволяют прослеживать не только судьбу материальных, но и встречных денежных потоков, определяя их рассогласованность и выявляя места "налоговых разрывов", т.е. налогоплательщиков, допускающих искажение сведений о своей деятельности.

Каков же практический итог этих рассуждений? С помощью современных технологий уже сегодня можно контролировать все хозяйственные операции. Поэтому действующая концепция налогового контроля — постконтроль — утратила значение. В этой связи приоритеты и достижения налоговой администрации, а также высказывания её руководителей о совершенствовании форм налогового контроля заслуживают подробного обсуждения, как в отношении тех инициатив, которые уже нашли нормативно-правовое закрепление, так и тех, которым это ещё предстоит.

Трудно переоценить значение данного высказывания для формирования представления о правовом регулировании налогового контроля будущего. Однако, чтобы смоделировать подобные подходы, необходимо понять, какая информация нужна фискальным властям, т.е. определиться с предметом такого контроля.

Один из главных трендов налогового администрирования, представленных в конце 2019 г. М.В.Мишустиным (тогда ещё руководителем ФНС России) на конференции Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР, — это налогообложение трансакций, а не активов, популярное во второй половине XX века.

В этой связи цели налогового администрирования представляются следующим образом:

