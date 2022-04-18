«Cool light music»: питерцы зовут красноярцев на душевный вечер музыки
Настя Абруцкая и группа Just For You Project из Санкт-Петербурга приглашают красноярцев на вечер музыки, света и добра «БУДЕТ АПРЕЛЬ», который состоится в пространстве ONEWAYLOFT.
Гостей ждет концерт от совершенно особенной группы из северной столицы.
«Музыка, которую вы услышите, очень личная — и при этом открытая для каждого. Это музыка, создающая настроение, уносящая в мир грез и прекрасных воспоминаний», — отмечают исполнители.
Красноярцы услышат песни о любви, жизни, о необъятном мире и радости, его наполняющей, в стиле «Cool light music».
Все пришедшие окунутся в атмосферу, которая позволит раскрыть тепло сердец, вселить веру в себя и «дать импульс созидания в это непростое время».
«Мы убеждены, что этот вечер окажет долгожданный «терапевтический эффект, ускорит внутренние процессы „пробуждения“ и „наступления весны“», — добавили музыканты.
Концерт состоится 24 апреля 2022 года в 18:00 на Пушкина, 22 «Г».
Стоимость билета — 2200 рублей.
По вопросу приобретения можно звонить на ☎️ 8-904-890-52-55
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