«Cool light music»: питерцы зовут красноярцев на душевный вечер музыки

Иллюстрация: Just For You Project

Настя Абруцкая и группа Just For You Project из Санкт-Петербурга приглашают красноярцев на вечер музыки, света и добра «БУДЕТ АПРЕЛЬ», который состоится в пространстве ONEWAYLOFT.