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Красноярский Музыкальный представил свои спектакли в Кемерово

Красноярский Музыкальный представил свои спектакли в Кемерово
Иллюстрация: пресс-служба Красноярского музыкального театра

Красноярский Музыкальный театр представлял свои спектакли на сцене Музыкального театра Кузбасса с 20 по 24 апреля. Театр из Кемерово, в свою очередь, отправился в Красноярск.

#НОВОСТИ

За пять дней кемеровчане посмотрели мюзиклы «Великий Гэтсби» В.Баскина, «Джейн Эйр» К.Брейтбурга и «Заколдованный город» Е.Шашина. На спектакли пришло около 4 тыс. зрителей.

Красноярцы же увидели спектакли «Парижские тайны» и «Дубровский» К.Брейтбурга, сказку «Волшебник Изумрудного города» Е.Загота. 

Чтобы кемеровская публика увидела постановки Красноярского музыкального, из краевого центра в Кемерово ушло 3 фуры с декорациями и костюмами общим весом свыше 30 тонн. Участниками гастролей стали 95 человек от артистов до монтировщиков.

«Для нашего театра состоявшееся событие как глоток свежего воздуха. Впервые за много лет мы смогли вывезти несколько топовых спектаклей в другой регион, и я благодарен Министерству культуры Красноярского края за поддержку», — рассказал исполняющий обязанности главного режиссера Красноярского музыкального театра Валерий Бурдик.

Красноярский Музыкальный представил свои спектакли в Кемерово 1

Зрители Кемерово спектакли красноярцев оценили. Они отметили мастерство артистов, высокий уровень балета театра и красочность декораций.

«Раньше я не ходила на мюзиклы, увидела в программе „Великого Гэтсби“ и решилась. Во-первых, интересное произведение. Во-вторых, интересно, что это происходит в театре. Прекрасные танцы! Великолепный подбор костюмов! И прекрасное пение! До мурашек...», — рассказала зрительница Мария Григорьева.

В свою очередь, красноярские зрители также остались довольны спектаклями Музыкального театра Кузбасса - все 5 дней был аншлаг.

Отметим, представить свои спекли в Кемерово красноярский театр смог благодаря федеральной межрегиональной программе «Большие гастроли».

«Для Красноярского Музыкального театра участие в федеральной программе „Большие гастроли“ стало ключевым событием. Мы очень рады, что смогли попасть в этот проект и надеемся, что в будущем сможем расширить географию гастролей», — поделился Валерий Бурдик.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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